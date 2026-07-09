Hải Phòng tạm hoãn xuất cảnh với 228 trường hợp nợ thuế

Thuế thành phố Hải Phòng đang tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý, thu hồi nợ thuế và cưỡng chế theo quy định; trong đó đã thực hiện tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức nợ thuế trên 120 ngày với tổng số tiền thuế nợ trên 500 triệu đồng.

Theo Thuế thành phố Hải Phòng, trong 6 tháng đầu năm 2026, nhóm doanh nghiệp, tổ chức nợ thuế trên 120 ngày có tổng số tiền thuế nợ trên 500 triệu đồng, toàn thành phố có 310 người thuộc diện phải thực hiện tạm hoãn xuất cảnh với số tiền nợ 3.342 tỷ đồng.

Đến hết tháng 6, cơ quan thuế đã thực hiện tạm hoãn xuất cảnh đối với 228 người với số tiền thuế nợ là 2.387 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng nợ thuế trên địa bàn còn 10.210 tỷ đồng, giảm 4.746 tỷ đồng, tương đương giảm 32% so với ngày 31/12/2025, bằng 10% tổng thu toàn ngành.

Về công tác thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, trong 6 tháng đầu năm, Thuế thành phố thu được 8.500 tỷ đồng tiền nợ thuế, đạt 80% chỉ tiêu thu nợ có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2025, khi số nợ có khả năng thu chuyển sang là 10.583 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 6, cơ quan thuế đã ban hành thông báo nợ đối với 890.303 người nộp thuế với số tiền 38.744 tỷ đồng.

Cùng với việc tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua các chính sách gia hạn nộp thuế, nộp dần tiền thuế, miễn tiền chậm nộp, xóa nợ thuế theo quy định, Thuế thành phố Hải Phòng đồng thời tăng cường các giải pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ, không để nợ kéo dài, hạn chế phát sinh nợ mới và tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương tăng cường thu hồi nợ đọng thuế.

Trong công tác quản lý nợ, cơ quan thuế tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ sai, nợ ảo; thực hiện phân loại nợ, đánh giá từng khoản nợ để áp dụng các biện pháp đôn đốc, thu hồi và cưỡng chế phù hợp đối với từng nhóm nợ.

Song song với các biện pháp nghiệp vụ, Thuế thành phố Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Bên cạnh việc áp dụng thông báo nợ điện tử, cưỡng chế nợ thuế điện tử và thông báo tạm hoãn xuất cảnh điện tử, ngành thuế đã xây dựng công cụ cảnh báo sớm các trường hợp đến hạn cưỡng chế, tự động gửi thông báo hằng ngày tới công chức thuế nhằm bảo đảm áp dụng kịp thời, liên tục các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Trong thời gian tới, Thuế thành phố Hải Phòng tiếp tục tập trung thực hiện quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu nợ được giao; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị áp dụng đầy đủ các biện pháp quản lý và cưỡng chế đối với các khoản nợ quá hạn, các trường hợp đã hết thời gian gia hạn nhưng chưa nộp thuế, hạn chế thấp nhất nợ mới phát sinh.

Cơ quan thuế cũng sẽ tiếp tục theo dõi, phân loại nợ thuế bảo đảm đúng, chính xác từng khoản nợ; phân tích nguyên nhân của từng đối tượng nợ để áp dụng hiệu quả các biện pháp đôn đốc, thu hồi, cưỡng chế theo quy định; tập trung triển khai các biện pháp cưỡng chế và giải pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an và các sở, ngành liên quan nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật./.

Các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh quy định tại Luật Quản lý thuế Chủ hộ kinh doanh bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ này quá thời hạn nộp 120 ngày trở lên bị hoãn xuất cảnh.