Mỹ không cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Theo Reuters, ngày 2/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không thực sự cân nhắc tới việc cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine.

Trả lời phỏng vấn với báo giới trên chuyên cơ Air Force One về việc liệu Washington có xem xét chuyển giao loại vũ khí này cho Kiev hay không, Tổng thống Trump nêu rõ: “Không, không hẳn là như vậy.”

Liên quan tới các vụ tấn công nhằm vào người Cơ đốc giáo tại Nigeria, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết quân đội nước này có thể triển khai binh sỹ tới Nigeria hoặc tiến hành các cuộc không kích nhằm ngăn chặn tình trạng này.

Trước đó, ngày 19/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh châu Âu và Mỹ có “những bước đi quyết đoán."

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi ông trở về từ chuyến công du Mỹ không đạt kết quả như mong đợi về việc thuyết phục Washington cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk.

Chuyến thăm Washington diễn ra sau nhiều tuần Tổng thống Zelensky thúc giục chính quyền Tổng thống Donald Trump viện trợ tên lửa Tomahawk./.

