Ukraine hối thúc đồng minh có bước đi quyết đoán về tên lửa Tomahawk

Ngày 19/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh châu Âu và Mỹ có “những bước đi quyết đoán."

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi ông trở về từ chuyến công du Mỹ không đạt kết quả như mong đợi về việc thuyết phục Washington cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk.

Chuyến thăm Washington diễn ra sau nhiều tuần Tổng thống Zelensky thúc giục chính quyền Tổng thống Donald Trump viện trợ tên lửa Tomahawk.

Tuy nhiên, phía Mỹ chưa đáp ứng yêu cầu này, trong bối cảnh ông Trump tìm kiếm bước đột phá ngoại giao mới dựa trên thỏa thuận hòa bình tại Gaza đạt được tuần trước.

Sau cuộc gặp tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội rằng các cuộc trao đổi với người đồng cấp Zelensky “rất thú vị và thân mật," song nhấn mạnh rằng đã đến lúc Nga và Ukraine cần thực hiện thỏa thuận ngừng bắn và chấm dứt xung đột./.

Viện trợ quân sự của EU cho Ukraine giảm hơn một nửa Mặc dù một số thành viên EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn công bố các gói hỗ trợ mới, tổng giá trị viện trợ quân sự của châu Âu cho Kiev đã giảm tới 57% so với nửa đầu năm nay