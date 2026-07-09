Xã hội

Nỗ lực khống chế vụ cháy tại khu trung tâm Đà Lạt

Chiều 9/7, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại dốc Trương Công Định (Lâm Đồng), ghi nhận đến 15 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng vẫn tích cực triển khai cứu hộ.

Nguyễn Dũng
Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Chiều 9/7, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại dốc Trương Công Định (gần khu Hòa Bình, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút, ngọn lửa bốc lên tại tầng hầm trong căn nhà một hộ dân đoạn cuối dốc đường Trương Công Định (gần khu Hòa Bình, phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Khi phát hiện đám cháy, nhiều gia đình và người dân gần đó đã hô hoán, dập lửa nhưng bất thành nên đã gọi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp hỗ trợ.

Nhận được tin báo, lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động gần 10 xe chữa cháy, hàng chục chiến sỹ đến hiện trường, phối hợp với Công an, dân quân phường Xuân Hương - Đà Lạt triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát ở tầng hầm nhỏ hẹp, có nhiều vật dụng dễ cháy nên công tác cứu hộ gặp nhiều bất lợi. Lực lượng chữa cháy phải dùng bình dưỡng khí, mặt nạ phòng độc để tiếp cận hiện trường do lượng khói phát ra rất lớn.

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết các lực lượng đang tích cực phối hợp, triển khai công tác cứu hộ, khống chế đám cháy nêu trên.

Ghi nhận đến 15 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Các lực lượng chức năng vẫn tích cực triển khai công tác cứu hộ.

Thiệt hại về người và tài sản trong đám cháy nêu trên vẫn đang được cơ quan chức năng xác định./.

(TTXVN/Vietnam+)
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