Mùa cá Nam khởi sắc, ngư dân trúng đậm cá cơm

Những ngày gần đây, ngư dân tại các địa phương ven biển tỉnh Lâm Đồng liên tục trúng đậm mùa cá cơm. Nhiều tàu sau mỗi chuyến biển cập bến với khoang đầy cá, mang về doanh thu hàng chục triệu đồng mỗi ngày. Cá cơm được mùa, được giá không chỉ giúp ngư dân tăng thu nhập mà còn tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động làm dịch vụ hậu cần nghề cá.

Theo nhiều ngư dân, sản lượng cá cơm năm nay cao hơn so với cùng kỳ những năm gần đây. Bên cạnh đó, giá cá cơm cũng đang ở mức cao, từ 18.000 - 20.000 đồng/kg. Cá cơm được tiêu thụ mạnh dưới nhiều hình thức như bán cá tươi trực tiếp tại các chợ truyền thống, hoặc hấp chín, phơi khô để xuất khẩu và đặc biệt là làm nguyên liệu chế biến nước mắm.

Toàn bộ sản lượng sau khi đưa vào bờ đều được các cơ sở thu mua để chế biến cá khô phục vụ xuất khẩu và sản xuất nước mắm nên ngư dân không phải lo đầu ra.

Ghi nhận tại khu neo đậu tàu thuyền Bãi Sau, phường Mũi Né, từ khoảng 5 giờ sáng, không khí đã trở nên nhộn nhịp khi những chiếc thuyền thúng liên tục vận chuyển cá từ các tàu đánh bắt ngoài khơi vào bờ. Hàng chục lao động nhanh chóng bốc dỡ, phân loại rồi chuyển cá lên bờ tập kết, chờ các cơ sở thu mua, chế biến. Dù mệt sau một đêm vất vả trên biển nhưng ai cũng vui tươi vì tàu trúng đậm cá cơm, ngư dân có thu nhập cao.

Ngư dân Tèo Sáu, xã Phan Rí Cửa cho biết, khoảng một tuần trở lại đây tàu của gia đình anh liên tục gặp luồng cá lớn. Mỗi chuyến biển thu hoạch trung bình từ 3- 4 tấn cá cơm. Nhờ giá bán đầu vụ ở mức cao, sau khi trừ chi phí, các thành viên trên tàu đều có thu nhập khá. Nếu thời tiết tiếp tục thuận lợi, mùa cá cơm có thể kéo dài thêm khoảng hai tháng, hứa hẹn mang lại nhiều chuyến biển bội thu.

Cá cơm được vận chuyển vào bờ tập kết. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Không chỉ tàu cá của ngư dân Lâm Đồng, nhiều tàu từ các địa phương như Khánh Hòa, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh cũng cập các cảng cá tại tỉnh Lâm Đồng để bán sản phẩm cho các vựa thu mua và cơ sở chế biến.

Ngư dân Dương Văn Vương (Khánh Hòa) cho biết, chuyến biển này tàu của ông khai thác khoảng 5 tấn cá cơm. Vì cá cơm đang được giá nên tranh thủ đánh bắt, cứ đầy khoang là tàu tấp vào bờ bán. Tàu nhanh chóng tiếp nhiên liệu, bổ sung lương thực để tiếp tục vươn khơi, săn “lộc biển”.

Bà Đoàn Thị Nhung, chủ một vựa thu mua cá cơm tại phường Mũi Né, cho biết, mọi năm thường thì vào tháng 7- 8 cá cơm mới “rộ” nhưng năm nay cá cơm xuất hiện sớm hơn, sản lượng cũng nhiều hơn.

Khoảng một tuần qua, lượng cá cơm cập bến tăng mạnh. Có ngày cơ sở thu mua vài chục tấn, thấp nhất cũng từ 5 - 7 tấn. Cá đầu mùa có chất lượng tốt, kích cỡ đồng đều nên được thị trường tiêu thụ thuận lợi. Các cơ sở thu mua hết toàn bộ sản lượng ngư dân đưa vào bờ với mức giá khá cao.

Mùa cá cơm thắng lợi không chỉ mang lại nguồn thu lớn cho ngư dân mà còn giúp nhiều lao động làm nghề hậu cần nghề cá có việc làm và thu nhập ổn định. Những người làm công việc bốc vác, vận chuyển, hấp cá, phơi cá khô… có thu nhập từ 300.000 - 500.000 đồng mỗi ngày.

Anh Trần Quốc Vàng, phường Mũi Né cho biết, mỗi ngày từ 5 giờ sáng anh có mặt tại bến để bốc dỡ cá lên xe vận chuyển về các cơ sở chế biến. Bình quân mỗi ngày anh bốc từ 500-600 giỏ cá với tiền công 1.000 đồng/giỏ.

Những giỏ cá cơm đầu mùa tươi rói, kích cỡ to và đồng đều. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, thời điểm này ngư dân tại các địa phương ven biển như La Gi, Hàm Tân, Phú Thủy, Phan Thiết, Mũi Né và Phú Quý… đang bước vào vụ khai thác chính của mùa cá Nam. Bên cạnh cá cơm, nhiều tàu còn khai thác hiệu quả các loài hải sản khác như cá nục, cá chỉ vàng và cá trích.

Nhờ thời tiết và ngư trường thuận lợi trong những tháng đầu năm 2026, hoạt động khai thác hải sản của ngư dân Lâm Đồng duy trì ổn định. Nguồn lợi cá cơm, cá nục xuất hiện với mật độ cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các nghề lưới kéo, lưới rê, vây rút chì và mành. Ngư trường khai thác chủ yếu tập trung tại vùng lộng của tỉnh, khu vực phía Nam đảo Phú Quý, vùng biển Côn Sơn, quần đảo Trường Sa và khu vực nhà giàn DK1.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng khai thác hải sản của tỉnh ước đạt hơn 120.000 tấn, tăng 3,29% so với cùng kỳ năm 2025.

Cá cơm được mùa, được giá đang mang lại tín hiệu tích cực cho ngành khai thác hải sản của Lâm Đồng, góp phần nâng cao thu nhập của ngư dân, tạo việc làm cho lao động ven biển và thúc đẩy hoạt động chế biến, tiêu thụ thủy sản trên địa bàn./.

Ngư dân ven biển Lâm Đồng trúng đậm cá cơm, mang lại giá trị kinh tế lớn Nhờ cá tươi, cá to và sản lượng dồi dào, nhiều thương lái sẵn sàng trả giá cao để gom hàng sớm với giá dao động từ 13.000-15.000 đồng/kg, giúp ngư dân có động lực tiếp tục vươn khơi bám biển.

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