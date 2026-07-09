Chỉ số S&P 500 giảm điểm trước khi Mỹ không kích Iran

Chốt phiên giao dịch ngày 8/7, chỉ số S&P 500 giảm điểm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Iran đã "kết thúc."

Sau đó, Mỹ đã tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào Iran trong ngày 8/7, đánh dấu đêm thứ 2 liên tiếp nối lại các hoạt động quân sự và làm dấy lên những nghi ngờ lớn về triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Tehran.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 giảm 0,28% xuống còn 7.482,71 điểm, còn chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,09% xuống 52.348,39 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,20% lên mức 25.870,65 điểm.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Trump khẳng định bản thân không còn hứng thú với các cuộc đàm phán tiếp theo với Iran.

Tiếp đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận trong một tuyên bố rằng các hoạt động quân sự mới nhằm vào Iran được Mỹ thực hiện sau khi Tổng thống Trump, tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ trước đó cùng ngày, cho biết ông coi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran là "đã chấm dứt," đồng thời cảnh báo sẽ có những hoạt động quân sự mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Nhận định về cục diện này, ông Rob Haworth, Chiến lược gia đầu tư cấp cao tại công ty quản lý tài sản US Bank Wealth Management ở Seattle, cho biết yếu tố then chốt hiện nay là xung đột này sẽ kéo dài bao lâu.

Ông cảnh báo nếu cơ sở hạ tầng của Iran bị tổn hại, thị trường có thể sẽ phản ứng gay gắt hơn do Iran nhiều khả năng sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả.

Đáng chú ý, cổ phiếu SpaceX giảm 0,8% xuống còn 148,38 USD, đánh dấu mức giá đóng cửa thấp nhất của công ty hàng không vũ trụ này kể từ khi lên sàn vào ngày 12/6. Cổ phiếu của Microsoft và Alphabet đều giảm hơn 1%, trong khi cổ phiếu Meta Platforms mất 2%.

Tuy nhiên, góp phần giữ chỉ số Nasdaq ở sắc xanh là cổ phiếu Broadcom với mức tăng mạnh 4,8%, sau khi Apple công bố kế hoạch chi hơn 30 tỷ USD nằm trong thỏa thuận cung ứng chip được ký kết đầu tuần này với Broadcom.

Cổ phiếu Nvidia cũng tăng 3,65% sau khi tờ The Information đưa tin Trung Quốc có kế hoạch cho phép các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu của nước này mua một số lượng hạn chế chip H200 của hãng.

Tại Việt Nam, chốt phiên 8/7 chỉ số VN-Index tăng 5,45 điểm (0,29%) lên 1.853,70 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 6,65 điểm (2,26%) lên 300,39 điểm./.

VN-Index tăng hơn 5 điểm, nhóm năng lượng dẫn dắt thị trường Kết thúc phiên 8/7, VN-Index tăng 5,45 điểm lên 1.853,70 điểm. HNX-Index tăng 6,65 điểm lên 300,39 điểm; khối lượng khớp lệnh đạt hơn 550 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 14.700 tỷ đồng.