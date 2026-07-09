Cổ phiếu SpaceX rơi xuống mức thấp kỷ lục hậu IPO

Cổ phiếu của tập đoàn công nghệ vũ trụ SpaceX đang trải qua giai đoạn khó khăn khi rơi xuống mức thấp kỷ lục và xuyên thủng giá chào sàn. Đáng chú ý, đà trượt dốc này diễn ra đúng thời điểm đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Blue Origin đang tích cực củng cố tiềm lực tài chính.

Trong phiên giao dịch 8/7, cổ phiếu SpaceX đã có thời điểm chạm mức thấp kỷ lục 145,20 USD/cổ phiếu trước khi phục hồi nhẹ và đóng cửa ở mức 149,29 USD. Dù vậy, mức giá này vẫn giảm 7% và thấp hơn mức chào sàn 150 USD trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) vừa qua của SpaceX.

Cổ phiếu SpaceX giảm bất chấp việc vừa được đưa vào danh mục chỉ số Nasdaq-100. Thông thường, việc gia nhập một rổ chỉ số lớn sẽ kích hoạt dòng tiền mua vào từ các quỹ ETF và quỹ tương hỗ.

Lý giải hiện tượng này, giới phân tích và các nhà chiến lược thị trường cho rằng tác động từ việc gia nhập Nasdaq đã được phản ánh vào giá cổ phiếu từ trước, cộng thêm sự suy yếu chung của sàn Nasdaq gần đây đã tạo thêm áp lực bán. Yếu tố đó đã lấn át động lực từ loạt báo cáo đánh giá tích cực từ giới phân tích công bố trong ngày 7/7.

Theo Yahoo Finance, trong số 17 tổ chức bảo lãnh phát hành cho IPO của SpaceX, có 12 bên đã phát hành báo cáo phân tích mới và tất cả đều đưa ra khuyến nghị "Mua" hoặc tương đương đối với mã này. Nhưng bất chấp việc hầu hết các chuyên gia Phố Wall đều đặt giá mục tiêu trên 200 USD, cổ phiếu SpaceX vẫn đang chật vật tìm đường quay lại cột mốc này. Lần gần nhất công ty đạt được mức giá trên là vào ngày 16/6.

Trái ngược với giai đoạn "hậu trăng mật" đầy chông gai của SpaceX, đối thủ lớn nhất của họ là Blue Origin lại đang tích cực huy động vốn. Theo các nguồn thạo tin, công ty tên lửa tư nhân do tỷ phú Jeff Bezos (nhà sáng lập sàn thương mại điện tử Amazon) hậu thuẫn đang tiến hành đợt gọi vốn công khai đầu tiên trong lịch sử với mức định giá 130 tỷ USD.

Cụ thể, vòng gọi vốn 10 tỷ USD này bao gồm 4 tỷ USD từ quỹ Coatue Management, 4 tỷ USD từ các nhà đầu tư lớn khác và 2 tỷ USD tiền túi từ chính ông Bezos. Vị tỷ phú này đã tự bỏ tiền tài trợ cho Blue Origin trong suốt 25 năm qua.

Dù con số này khá khiêm tốn so với mức 85 tỷ USD mà SpaceX huy động được, dòng tiền mới vẫn là minh chứng rõ nét cho vị thế và triển vọng của Blue Origin trong ngành công nghiệp vũ trụ.

Điều đáng chú ý là đợt huy động vốn vẫn thành công bất chấp sự cố nghiêm trọng hồi đầu năm nay, khi một trong những tên lửa New Glenn của hãng phát nổ trong quá trình thử nghiệm động cơ tĩnh và phá hủy hoàn toàn bệ phóng duy nhất của công ty./.



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