IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 do xung đột Trung Đông

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 8/7 một lần nữa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2026.

Tổ chức này nhận định rằng sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn chưa đủ khả năng bù đắp hoàn toàn cho những hệ lụy từ cuộc chiến tại Trung Đông.

IMF dự đoán tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay sẽ ở mức 3,0%, giảm so với mức dự báo 3,1% đưa ra hồi tháng Tư.

Dự báo mới nhất này được đưa ra trước khi các cuộc giao tranh mới giữa Mỹ và Iran diễn ra trong những giờ qua.

Đây là lần thứ hai trong năm nay IMF hạ dự báo tăng trưởng của kinh tế toàn cầu. Dự báo mới nhất này cũng đánh dấu một sự giảm tốc so với tốc độ tăng trưởng của năm 2025. Trong khi đó, lạm phát toàn cầu được dự báo sẽ tăng tốc lên mức 4,7% trong năm nay, cao hơn so với các dự báo trước đó.

Mặc dù vậy, mức giảm trong tốc độ tăng trưởng tổng thể nhìn chung vẫn ở mức vừa phải, nhờ động lực từ nhu cầu trong lĩnh vực AI đã bù đắp phần nào tác động của cuộc chiến. IMF kỳ vọng tăng trưởng toàn cầu sẽ khởi sắc vào năm 2027 và đạt mức 3,4%.

IMF cũng lưu ý rằng các tác động từ cuộc chiến có sự phân hóa rất lớn giữa các khu vực. Theo tổ chức này, các quốc gia xuất khẩu năng lượng nằm ngoài vùng xung đột sẽ được hưởng lợi từ các điều kiện thương mại thuận lợi.

Trong khi đó, các nền kinh tế tham gia vào chu kỳ khởi sắc do công nghệ dẫn dắt sẽ ghi nhận hoạt động sản xuất kinh doanh mạnh mẽ hơn, ngay cả khi họ là nước nhập khẩu năng lượng. Ngược lại, hoạt động kinh tế sẽ suy yếu ở những quốc gia nhập khẩu năng lượng nhưng lại ít tham gia vào chuỗi giá trị công nghệ.

Mặc dù nền kinh tế thế giới cho đến nay đã chống chịu với cú sốc từ cuộc chiến tốt hơn so với những lo ngại ban đầu, song IMF cảnh báo rằng bức tranh tổng thể toàn cầu đang che lấp những sự khác biệt rất lớn giữa các quốc gia.

Cụ thể, giá bán lẻ xăng dầu đã tăng tới 30% tại các nền kinh tế mới nổi ở châu Á sau khi chiến sự bùng phát, trong khi mức tăng này tại Mỹ Latinh chỉ là 15%.

Trong khi nền kinh tế Mỹ vẫn được dự báo sẽ tăng trưởng 2,3% trong năm nay, thì dự báo tăng trưởng của khu vực Trung Đông và Trung Á đã bị hạ tới 1,2 điểm phần trăm, xuống còn 0,7%.

IMF cho biết việc hạ dự báo này là phù hợp với kịch bản eo biển Hormuz bị đóng cửa lâu hơn, song tổ chức này kỳ vọng sẽ có một sự khởi sắc mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) được dự báo sẽ tăng trưởng 0,9% trong năm nay, cũng là một mức điều chỉnh giảm. Trong đó, tăng trưởng của Pháp được dự đoán ở mức 0,6%, thấp hơn 0,3 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Ngược lại, tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc lại được điều chỉnh tăng nhẹ lên 4,6%.

Tuy nhiên, IMF nhận định các tác động của cuộc chiến vẫn chưa bộc lộ hết hoàn toàn. Việc xả các kho dự trữ dầu mỏ chiến lược đã giúp giảm bớt áp lực trong bối cảnh nguồn cung năng lượng bị suy giảm, nhưng có thể vẫn còn nhiều khó khăn phía trước.

Mặc dù vậy, IMF chỉ ra rằng thị trường vẫn có một vài điểm sáng. Đã có những bất ngờ tích cực đến từ một số nền kinh tế đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, dù họ phải đối mặt với những gián đoạn từ cuộc chiến.

Bốn nhà xuất khẩu ròng hàng đầu về phần cứng liên quan đến AI bao gồm Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia đều ghi nhận mức tăng trưởng bền bỉ./.

Oxford Economics: Kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều rủi ro trong nửa cuối năm 2026 Theo Oxford Economics, kinh tế toàn cầu nửa cuối năm 2026 được dự báo tăng trưởng 3,1% nhưng phải đối mặt với nhiều biến số lớn từ giá năng lượng, căng thẳng thương mại và thị trường AI.