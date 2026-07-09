ADB giữ nguyên dự báo tăng trưởng của Việt Nam ở mức cao nhất Đông Nam Á

Theo Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) cập nhật tháng 7/2026 được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 8/7, Việt Nam tiếp tục được dự báo là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.

Dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được giữ nguyên ở mức 7,2% cho năm 2026 và 7,0% cho năm 2027.

Đây là các con số thuộc hàng cao nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang phát triển. Dự báo khả quan này phản ánh đà tăng trưởng bền vững của ngành sản xuất, hoạt động xuất khẩu và đầu tư bền bỉ cùng với nhu cầu nội địa ổn định.

Lạm phát được dự báo tăng từ mức 3,3% năm 2025 lên 4% trong năm nay, trước khi hạ nhiệt xuống mức 3,8% trong năm tới.

Kinh tế Việt Nam là một trong những điểm sáng trong báo cáo mới nhất của ADB, khi tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á và Thái Bình Dương đang phát triển đã bị điều chỉnh giảm xuống 4,9% trong năm 2026, thấp hơn mức tăng trưởng 5,5% của năm 2025, và giảm 0,2 điểm phần trăm so với các dự báo đưa ra hồi tháng 4.

Theo báo cáo ADO tháng 7, tình trạng gián đoạn kéo dài trên thị trường năng lượng do xung đột tại Trung Đông đang gây áp lực nặng nề hơn dự đoán lên triển vọng của khu vực.

Dù vậy, dự báo tăng trưởng cho năm 2027 vẫn được giữ nguyên ở mức 5,1%, phản ánh khả năng phục hồi của các hoạt động kinh tế khi những áp lực này thuyên giảm.

Báo cáo dự đoán những bất ổn trên thị trường năng lượng toàn cầu sẽ chỉ hạ nhiệt một cách từ từ, bất chấp việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận tạm thời vào tháng 6 vừa qua.

Báo cáo ADO tháng 7 được công bố trước khi xảy ra những diễn biến leo thang căng thẳng mới đây giữa Mỹ và Iran.

Với việc các tác động tiêu cực lan rộng từ lĩnh vực năng lượng sang phân bón, giá cả các loại hàng hóa khác cũng như các chuỗi cung ứng, ADB dự báo áp lực lạm phát nhiều khả năng sẽ tiếp tục kéo dài.

Lạm phát của khu vực trong năm nay hiện được dự báo ở mức 4,3%, cao hơn mức 3% của năm 2025, và tăng 0,7 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 4. Trong khi đó, dự báo lạm phát cho năm 2027 vẫn duy trì ở mức 3,4%.

Nhận định về vấn đề này, chuyên gia kinh tế trưởng của ADB, ông Albert Park, nhấn mạnh rằng dù đà tăng trưởng kinh tế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang phát triển vẫn bền bỉ, song những rào cản dai dẳng do xung đột Trung Đông đòi hỏi các quốc gia phải có sự cân bằng chính sách một cách cẩn trọng giữa việc hỗ trợ tăng trưởng và kiềm chế lạm phát.

Báo cáo ADO tháng 7 cũng đưa ra cảnh báo rằng nguy cơ xung đột leo thang trở lại và tình trạng bất ổn địa chính trị kéo dài vẫn là những rủi ro cốt lõi đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế của khu vực.

Những yếu tố này có thể khiến thị trường năng lượng tiếp tục thắt chặt, đồng thời làm trầm trọng thêm các áp lực lạm phát và áp lực từ bên ngoài.

Bên cạnh đó, các điều kiện tài chính toàn cầu bị thắt chặt hơn cũng tạo ra thêm nhiều rủi ro, đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ và chi phí vay vốn gia tăng, trong khi thâm hụt ngân sách được dự báo sẽ mở rộng tại một số nền kinh tế.

Ngoài ra, thuế quan cao hơn và sự bất định gia tăng trong chính sách thương mại cũng có nguy cơ đè nặng lên các hoạt động kinh tế, trong khi giá phân bón leo thang tiếp tục đe dọa sản lượng nông nghiệp và an ninh lương thực.

Ngoại trừ khu vực Đông Á đang phát triển, dự báo tăng trưởng cho năm 2026 của hầu hết các tiểu vùng khác đều bị hạ xuống.

Trong đó, dự báo cho Trung Quốc được giữ nguyên ở mức 4,6% cho năm 2026 và 4,5% cho năm 2027 nhờ hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ và dòng vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

Ngược lại, dự báo tăng trưởng của Ấn Độ bị điều chỉnh giảm xuống còn 6,6% trong năm nay do chi phí năng lượng tăng cao bào mòn nhu cầu nội địa, nhưng được giữ vững ở mức 7,3% vào năm tới.

Triển vọng tăng trưởng của Đông Nam Á và Thái Bình Dương cũng bị điều chỉnh giảm, phản ánh sự suy yếu của nhu cầu trong nước và ngành du lịch, đi kèm với lạm phát gia tăng và chi phí nhập khẩu leo thang./.

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