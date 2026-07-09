Khơi dậy nguồn lực đồng bào Công giáo Bắc Trung Bộ vì sự phát triển đất nước



Sáng 9/7, tại tỉnh Nghệ An, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đóng góp của đồng bào Công giáo các tỉnh Bắc Trung Bộ trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng.”

Hội thảo quy tụ các nhà khoa học, nhà quản lý, chức sắc tôn giáo cùng đại diện nhiều địa phương trong khu vực nhằm đánh giá những đóng góp của đồng bào Công giáo đối với sự phát triển của đất nước, đồng thời đề xuất các giải pháp tiếp tục phát huy nguồn lực này trong giai đoạn mới.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhấn mạnh sau gần 500 năm hiện diện tại Việt Nam, Công giáo đã trở thành một bộ phận gắn bó trong đời sống xã hội và đồng hành cùng dân tộc qua các giai đoạn lịch sử.

Truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng luôn được đồng bào Công giáo phát huy thông qua việc tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Khu vực Bắc Trung Bộ là địa bàn giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, đồng thời có đông đồng bào Công giáo sinh sống. Những năm qua, các linh mục, tu sỹ và giáo dân trong khu vực đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, gìn giữ bản sắc dân tộc, bảo vệ môi trường, khuyến học, khuyến tài, thực hiện các hoạt động bác ái xã hội; đồng thời góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Linh mục Trần Xuân Mạnh cho rằng hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, chức sắc tôn giáo và những người hoạt động thực tiễn trao đổi kinh nghiệm, đánh giá kết quả đạt được, phân tích những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, từ đó đề xuất các giải pháp tiếp tục phát huy vai trò của đồng bào Công giáo trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tại hội thảo, bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết Bắc Trung Bộ là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, có lực lượng đồng bào Công giáo đông đảo, với khoảng 900.000 giáo dân, khoảng 730 linh mục, hơn 3.500 nam, nữ tu sỹ cùng gần 450 giáo xứ và hơn 3.200 giáo họ, giáo điểm. Đây là nguồn lực xã hội quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực cũng như cả nước.

Riêng tại Nghệ An, hơn 300.000 người Công giáo luôn đồng hành cùng sự phát triển của địa phương. Trong giai đoạn 2020-2025, đồng bào Công giáo đã tự nguyện hiến hơn 192.700m2 đất, tháo dỡ hơn 48.000 mét tường rào, đóng góp gần 287.000 ngày công lao động và hơn 114,8 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng nông thôn.

Bên cạnh đó, các tổ chức và cá nhân Công giáo còn quyên góp hơn 24,3 tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Luật gia Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo bà Võ Thị Minh Sinh, hội thảo không chỉ là dịp nhìn nhận đầy đủ hơn những đóng góp của đồng bào Công giáo các tỉnh Bắc Trung Bộ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà còn tạo diễn đàn khoa học để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, làm sáng tỏ thêm cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm tiếp tục hoàn thiện chủ trương, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo, qua đó, phát huy tốt hơn các giá trị nhân văn, nguồn lực của các tôn giáo trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tại hội thảo, nhiều tham luận tập trung phân tích vai trò của đồng bào Công giáo trong phát triển nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh.

Luật gia Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trình bày tham luận về đường lối của Đảng đối với phát triển nông thôn mới và vai trò của Công giáo trong giai đoạn hiện nay, khẳng định đồng bào Công giáo đã và đang tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, góp phần thay đổi diện mạo nhiều vùng nông thôn.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Xuân, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh các giá trị đạo đức, tinh thần bác ái, trách nhiệm với cộng đồng của đồng bào Công giáo là nguồn lực xã hội quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững.

Trong khi đó, Linh mục Giuse Phan Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An chia sẻ những kết quả từ thực tiễn địa phương trong việc phát huy tinh thần bác ái Công giáo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và vận động giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Các ý kiến tại hội thảo thống nhất cho rằng đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, việc tiếp tục phát huy các giá trị tốt đẹp của đồng bào Công giáo, khuyến khích sự tham gia tích cực của các chức sắc, chức việc, giáo sỹ, tu sỹ và giáo dân trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh sẽ góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thêm động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước./.

Đồng bào Công giáo đồng thuận với chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố Ninh Bình là địa phương có đông đồng bào Công giáo sinh sống, luôn phát huy truyền thống “sống tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.