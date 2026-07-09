Đại công trường APEC: Nhà thầu tập trung toàn lực, bám sát từng mét vuông dự án

Những ngày này, trên đại công trường APEC, đặc khu Phú Quốc sôi động hơn bao giờ hết. Tại các công trình trọng điểm, không khí thi công diễn ra xuyên đêm nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Tỉnh An Giang cùng với chủ đầu tư, nhà thầu đang tập trung toàn lực, bám sát từng mét vuông dự án để biến đảo ngọc Phú Quốc thành một không gian ngoại giao hiện đại, xứng tầm sự kiện quốc tế Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Mệnh lệnh từ trái tim

Xác định Hội nghị Cấp cao APEC 2027 là nhiệm vụ chính trị, đối ngoại đặc biệt quan trọng, An Giang xem đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là “cơ hội vàng” để thay đổi diện mạo hạ tầng và môi trường đầu tư của Phú Quốc. Tỉnh chỉ đạo, điều hành triển khai quyết liệt với phương châm “6 rõ”: rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ người thực hiện, rõ mốc tiến độ, rõ sản phẩm và rõ hiệu quả.

Để đảm bảo các dự án không bị tắc nghẽn bởi thủ tục hành chính, tỉnh đã áp dụng cơ chế “luồng xanh,” giúp rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ. Các lãnh đạo tỉnh thường xuyên có mặt tại hiện trường để giao ban chuyên đề, tháo gỡ vướng mắc ngay tại cơ sở, đảm bảo mọi mắt xích vận hành nhịp nhàng.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải khẳng định Phú Quốc và APEC 2027 là cơ hội không chỉ “tổ chức một sự kiện” mà để định vị thương hiệu An Giang trên bản đồ du lịch, đầu tư và hội nhập quốc tế, phát triển dịch vụ theo hướng chất lượng cao, văn minh, hiện đại.

APEC 2027 phải trở thành cú hích nâng cấp hạ tầng, môi trường đô thị, chất lượng dịch vụ, năng lực quản trị và hình ảnh Phú Quốc-An Giang trên thế giới.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang chia sẻ tỉnh quyết liệt trong công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Công tác chuẩn bị APEC là nhiệm vụ có yêu cầu rất cao, cả về thời gian và chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, không cho phép chậm trễ. APEC không chỉ là sự kiện đối ngoại mà là phép thử về năng lực điều hành, phối hợp, giải ngân, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, đảm bảo an ninh, văn hóa ứng xử và chất lượng phục vụ.

Thi công dự án cầu Giải Phóng 9, trên địa bàn phường Rạch Giá (An Giang). (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, đặc biệt là đặc khu Phú Quốc phải xác định APEC 2027 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Mỗi công trình chậm tiến độ không chỉ làm chậm một dự án mà còn ảnh hưởng đến uy tín của tỉnh, hình ảnh quốc gia và niềm tin của Trung ương đối với An Giang.

Việc chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao APEC không chỉ là hoàn thành các chương trình, dự án đầu tư mà còn là chỉnh trang đô thị, xây dựng Phú Quốc “xanh-sạch-đẹp,” xây dựng xã hội-con người văn hóa, văn minh, thân thiện…

“Vượt nắng, thắng mưa”

Theo Quyết định số 948/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 21 dự án xây dựng trên đảo Phú Quốc phục vụ APEC 2027 chia làm hai nhóm: 10 dự án đầu tư công và 11 dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP) hoặc đầu tư kinh doanh. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công bố trí cho các dự án APEC trong năm 2026 hơn 13.298 tỷ đồng, với tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6 đạt 40,1%. Đáng chú ý, có 5 dự án đang đạt và vượt tiến độ đề ra.

Cụ thể là dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; dự án hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số và Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC); khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ; khu đô thị du lịch Núi Ông Quán; nhà máy nước hồ Cửa Cạn.

Ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cho biết dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được đẩy mạnh thi công trên nhiều hạng mục then chốt.

Tại khu vực nhà ga T2, phần móng, đài móng và dầm móng đã hoàn thành; kết cấu bê tông các cốt cao độ chính đạt từ 90-100%, kết cấu thép khu vực nhà ga đang được lắp dựng khẩn trương, nhiều khu vực đã đạt trên 90%. Nhà ga VIP đã hoàn thành 100% phần thô và kết cấu thép, đồng thời đang triển khai các hạng mục cơ điện và hoàn thiện.

Đối với hạ tầng hàng không, đường cất hạ cánh số 2 đã hoàn thành các hạng mục chính của lòng đường, sân đỗ máy bay 1C đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục kết cấu và chính thức đưa vào khai thác.

Theo ông Nguyễn Bá Quân, các nhà thầu hiện đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công nhiều mũi nhằm bảo đảm tiến độ chung. Các hạng mục trọng điểm sẽ hoàn thành theo đúng kế hoạch, không chỉ đáp ứng yêu cầu phục vụ APEC 2027 mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển của Phú Quốc trong tương lai.

Bên cạnh đó, hệ thống giao thông đang được nâng cấp toàn diện để đảm bảo sự kết nối thông suốt. Dự án đường tỉnh ĐT.975 đã đạt tiến độ 69,56%, Đại lộ APEC đạt 35,8%. Đặc biệt, dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 đang được triển khai đồng loạt các hạng mục hầm, cầu và nhà ga với tiến độ thực hiện đạt 22,15%.

Cùng với giao thông, các công trình cấp thoát nước và môi trường cũng được ưu tiên hàng đầu thi công để phục vụ hội nghị. Dự án hồ nước Cửa Cạn đạt tiến độ 49,65%, hồ nước Dương Đông 2 đạt 31,42% và đang được đẩy nhanh để đảm bảo nguồn cung nước sạch cho đặc khu Phú Quốc.

Các dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật tại khu vực Dương Đông và An Thới đang được triển khai mạnh mẽ nhằm làm sạch không gian đô thị, với tiến độ tại Dương Đông đạt hơn 81%.Mặt khác, 4 khu tái định cư An Thới, Suối Lớn, Cửa Cạn và Hàm Ninh đang được thi công khẩn trương để đảm bảo người dân có chỗ ở tốt hơn trước khi thu hồi đất xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ APEC 2027.

Đến thời điểm này, những khó khăn lớn liên quan đến vật liệu, thiết bị, nhân lực, giải phóng mặt bằng… cơ bản được tháo gỡ. Các hạng mục trọng điểm đều đang triển khai đồng bộ và bám sát tiến độ. Các mốc thời gian hoàn thành của từng dự án, công trình được kiểm soát theo từng tuần, từng tháng.

Theo các chủ đầu tư và nhà thầu, nếu có thách thức lớn nhất trong giai đoạn hiện nay chính là yếu tố thời tiết. Phú Quốc đã bước vào mùa mưa, trong khi nhiều hạng mục công trình hạ tầng chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi mưa lớn và việc tổ chức thoát nước để thi công. Điều này đòi hỏi các đơn vị thi công phải liên tục điều chỉnh biện pháp tổ chức, tăng cường các giải pháp xử lý nền, thoát nước và tranh thủ tối đa những khoảng thời gian thời tiết thuận lợi để duy trì, đẩy nhanh tiến độ.

Tuy nhiên, đây là những khó khăn đã được dự liệu từ trước. Thời gian từ nay đến ngày diễn ra hội nghị không còn nhiều, áp lực tiến độ đè nặng lên vai các chủ đầu tư và nhà thầu.

Khu tái định cư Hàm Ninh, đặc khu Phú Quốc (An Giang) đang giai đoạn thi công. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Ghi nhận tại các công trường Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cụm dự án Tổ hợp đa chức năng APEC, nâng cấp đô thị, xây dựng các đường giao thông… không khí lao động vô cùng khẩn trương. Bất chấp những đợt nắng nóng gay gắt hay mưa lớn dài ngày nơi vùng biển đảo, công nhân vẫn bám sàn đạo, thi công công trình.

Các nhà thầu tăng cường nhân lực, tăng ca, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp,” máy móc hoạt động hết công suất… Sự quyết tâm của công nhân đã biến những công trường thành những điểm sáng về tinh thần “vượt nắng, thắng mưa,” nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo Sun Group Vùng miền Nam chia sẻ trong vai trò chủ đầu tư các hạng mục trọng điểm phục vụ APEC 2027, mặc dù áp lực về mốc thời gian hoàn thành phục vụ APEC 2027 là rất lớn, nhưng Sun Group đã quán triệt đến từng kỹ sư, công nhân tinh thần làm việc quyết liệt, khẩn trương, không một phút lơ là.

Nhà thầu đã tăng cường nhân lực, chia ca kíp làm việc liên tục. Dù thời tiết mưa nắng thất thường, anh em công nhân vẫn bám máy, bám sát từng mét vuông dự án, với tinh thần “vượt nắng thắng mưa” để mỗi ngày trôi qua đều phải đạt và vượt khối lượng kế hoạch đề ra. Tiến độ thi công nhanh nhưng chất lượng công trình và an toàn lao động phải đảm bảo, đặt lên hàng đầu.

Dù vẫn còn nhiều thử thách, khó khăn và những áp lực khác, nhưng với sự chỉ đạo sát sao từ Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành chức năng Trung ương, Phú Quốc đang tiến gần hơn tới mục tiêu hoàn thành các công trình hạ tầng sớm từ 3 đến 6 tháng trước khi Hội nghị Cấp cao APEC 2027 diễn ra.

Lãnh đạo tỉnh An Giang nhấn mạnh việc hoàn thành các công trình hạ tầng sớm từ 3 đến 6 tháng trước Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tạo khoảng thời gian đệm để vận hành thử nghiệm, tổng duyệt và hoàn thiện mọi quy trình phục vụ APEC an ninh, an toàn, chu đáo, đồng thời, tạo cú hích cho kinh tế, du lịch Phú Quốc, thu hút đầu tư, mở rộng cơ hội đón luồng khách quốc tế cao cấp, nhất là phân khúc du lịch hội nghị, hội thảo.

Người dân Phú Quốc và khách du lịch được tiếp cận và sử dụng hệ thống giao thông tiện lợi, hạ tầng đô thị hiện đại./.

An Giang: Quyết liệt trong chuẩn bị phục vụ Hội nghị APEC 2027 An Giang quyết liệt trong công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị APEC 2027, góp phần gìn giữ uy tín của tỉnh, hình ảnh quốc gia và niềm tin của Trung ương đối với tỉnh.