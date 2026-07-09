Huế: Tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù bị cáo bẻ gãy “Ngai vua triều Nguyễn”

Ngày 9/7, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Huế tổ chức xét xử sơ thẩm bị cáo Hồ Văn Phương Tâm (sinh năm 1983, trú phường Kim Long, thành phố Huế) về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" trong vụ bẻ gãy bảo vật quốc gia "Ngai vua triều Nguyễn" tại Đại Nội Huế.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Huế giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị mức án từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù đối với bị cáo Hồ Văn Phương Tâm về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" theo khoản 2, Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đã xâm phạm tài sản là bảo vật quốc gia, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

Dù bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nhưng cần áp dụng hình phạt nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Do đó, bị cáo Hồ Văn Phương Tâm bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, trưa ngày 24/5/2025, Hồ Văn Phương Tâm mua vé vào tham quan Đại Nội Huế. Khi đến điện Thái Hòa, bị cáo Tâm leo qua hàng rào bảo vệ, ngồi lên "Ngai vua triều Nguyễn" rồi dùng tay bẻ gãy phần tựa phía trước bên trái và tiếp tục đập phá khiến bộ phận này vỡ thành nhiều mảnh.

Khoảng 15 phút sau, lực lượng bảo vệ đã khống chế, bắt giữ Tâm và bàn giao cho cơ quan công an xử lý. Kết quả định giá xác định chi phí tối thiểu để khôi phục phần hiện vật bị hư hỏng là hơn 173,2 triệu đồng.

Hội đồng định giá đồng thời khẳng định những tổn thất về giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần đối với bảo vật quốc gia là không thể định lượng bằng tiền.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định tại thời điểm gây án, bị cáo bị rối loạn tâm thần nặng do sử dụng Methamphetamine trong thời gian dài, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự, bị cáo Tâm phải chịu trách nhiệm hình sự bởi việc mất khả năng nhận thức là hậu quả từ hành vi tự sử dụng trái phép chất ma túy. Sau thời gian điều trị bắt buộc, kết luận giám định mới xác định bị cáo chỉ còn hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

"Ngai vua triều Nguyễn" là hiện vật gốc độc bản, được sử dụng từ năm 1802 đến năm 1945 trong các nghi lễ trọng đại của triều Nguyễn tại điện Thái Hòa. Năm 2015, hiện vật này được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia./.

Bảo vật Quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” trở về vị trí lịch sử Sau quá trình phục chế thận trọng, đúng quy chuẩn bảo tồn di sản, “Ngai vua triều Nguyễn” đã được trưng bày trở lại tại Điện Thái Hòa, nơi gắn liền với quyền lực triều Nguyễn suốt hơn một thế kỷ.