Phát hiện một số vi phạm tại Công ty cổ phần đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội

Chiều 9/7, Công an thành phố Hà Nội thông tin, qua công tác rà soát, nắm tình hình hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an thành phố Hà Nội) kịp thời phát hiện, xác minh và làm rõ một số sai phạm trong hoạt động đào tạo, sử dụng lao động cũng như bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại 14 cơ sở trực thuộc hệ thống Công ty cổ phần đào tạo AMES tại Hà Nội.

Theo Công an thành phố, Công ty cổ phần đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội có địa chỉ đăng ký tại số nhà 92/1 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội. Qua kiểm tra rà soát, 14 cơ sở trực thuộc hệ thống này trên địa bàn thành phố, cơ quan Công an đã làm rõ các hành vi vi phạm.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện có 2 cơ sở hoạt động khi chưa được cấp phép của cơ quan chức năng, bao gồm: Cơ sở tại số 53A Lê Văn Hưu, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và Cơ sở tại số 154 phố Yên Phụ, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Đồng thời, lực lượng chức năng phát hiện 2 cơ sở đã hết hạn giấy phép hoạt động đào tạo ngoại ngữ nhưng vẫn tiếp tục mở cửa đón học sinh, gồm: Cơ sở Sài Đồng (Tầng 1, tòa nhà N017-3, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội; Giấy phép hết hạn từ tháng 4/2023) và Cơ sở Oceanpark (BH 9A-SP.05-59 Vinhomes Ocean Park, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội; Giấy phép hết hạn từ tháng 7/2023).

Công an thành phố Hà Nội cho biết các hành vi trên đã vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 6 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/1/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Đáng chú ý, qua đối soát hồ sơ, hệ thống này đã sử dụng tới 54/63 trường hợp giáo viên Việt Nam không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia giảng dạy ngoại ngữ tại 14 cơ sở. Hành vi này vi phạm trực tiếp các quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 21/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Cùng với đó, cơ sở AMES English tại địa chỉ số 154 phố Yên Phụ (phường Tây Hồ) chưa được cơ quan chức năng thẩm định, nghiệm thu về các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC, đặt ra vấn đề an toàn cho người học trong quá trình học tập tại trung tâm.

Ngoài ra, theo thông tin trao đổi từ Bảo hiểm xã hội Cầu Giấy, Công ty cổ phần đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội thuộc diện chậm đóng bảo hiểm kéo dài từ tháng 3/2024. Mặc dù đã nhiều lần được cơ quan bảo hiểm nhắc nhở nhưng Công ty thường xuyên nợ tiền Bảo hiểm xã hội với số tiền lớn.

Tại thời điểm tháng 5/2026, tổng số tiền bảo hiểm Công ty chậm nộp là hơn 5 tỷ đồng, kéo theo số tiền lãi phải trả là hơn 800 triệu đồng. Việc Công ty chậm đóng bảo hiểm xã hội kéo dài không chỉ ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động mà còn thể hiện ý thức thiếu tôn trọng pháp luật của đơn vị trên.

Trước những vi phạm có tính chất hệ thống và kéo dài nêu trên, để bảo đảm kỷ cương pháp luật cũng như quyền lợi chính đáng của học viên và người lao động, Công an thành phố Hà Nội đã có văn bản kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội tiến hành thanh, kiểm tra toàn diện hoạt động của các cơ sở đào tạo ngoại ngữ thuộc Công ty cổ phần đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội, xử lý vi phạm theo quy định.

Công an thành phố đồng thời trao đổi với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về hành vi chậm nộp bảo hiểm xã hội của Công ty cổ phần đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội và những vấn đề tiềm ẩn phức tạp liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố; Kiến nghị xử lý theo thẩm quyền, đồng thời chủ động trao đổi với Công an thành phố khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của Công ty cổ phần đào tạo AMES trên lĩnh vực bảo hiểm./.

Đắk Lắk: Một trung tâm ngoại ngữ đột ngột đóng cửa, có dấu hiệu lừa đảo Nhiều người dân tại phường Tuy Hòa phản ánh về việc đóng tiền học tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ IALC lên tới 4-5 triệu đồng/khóa, song, chỉ học vài tuần thì trung tâm thông báo tạm dừng hoạt động.

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