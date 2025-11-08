Trường Đại học Ngoại ngữ khẳng định uy tín đào tạo, nghiên cứu ngôn ngữ

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội đã được tổ chức sáng 8/11, tại Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương đã gửi lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và các thế hệ cán bộ quản lý, giảng viên, học sinh, sinh viên của nhà trường.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của nhà trường trong sự nghiệp giáo dục ngoại ngữ, ngoại giao, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Đào Thanh Trường cho biết: Cách đây tròn 70 năm, sau khi hiệp định Geneve được ký kết, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, năm 1955, tại Khu học xá Đông Dương (nay là phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội), Bộ Giáo dục đã mở 2 lớp ngoại ngữ Nga văn và Trung văn để đào tạo cán bộ hỗ trợ phiên dịch các đoàn chuyên gia Liên Xô, Trung Quốc sang công tác tại Việt Nam. Đây là sự kiện đánh dấu sự ra đời của Trường Ngoại ngữ, nay là Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, từ mái trường này, bao thế hệ người học ở mọi miền của Tổ quốc đã hiện thực hóa giấc mơ trở thành thầy cô giáo, trở thành cán bộ, lãnh đạo xuất sắc tại các cơ quan từ Trung ương đến địa phương, các đại sứ quán, các cơ quan, doanh nghiệp trong nước và quốc tế…, những người đã và đang khẳng định trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: TTXVN phát)

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Phó Giám đốc Đào Thanh Trường chia sẻ: Sự ra đời Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo là cơ hội đặc biệt, chưa từng có đối với ngành giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trong đó có Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ.

Thực hiện Nghị quyết này, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ chỉ đạo và hỗ trợ toàn diện để Trường Đại học Ngoại ngữ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, đi đầu trong đổi mới.

Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ rà soát sứ mạng, tầm nhìn của nhà trường, chuyển đổi chiến lược để Trường Đại học Ngoại ngữ đáp ứng sự thay đổi và yêu cầu của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục và Đào tạo.

Nhà trường cần đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục theo hướng phát triển năng lực tự học, tư duy độc lập, sáng tạo; gắn liền với nghiên cứu, thực tiễn và áp dụng các hình thức đánh giá khách quan, trung thực.

Đẩy mạnh tích hợp công nghệ tiên tiến, năng lực số và trí tuệ nhân tạo trong dạy học và hoạt động trải nghiệm, giúp người học sớm hình thành tư duy công nghệ, sáng tạo và khả năng thích ứng.

Trường Đại học Ngoại ngữ tập trung xây dựng môi trường học tập hiện đại, quốc tế hóa, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, đồng thời mở rộng sang ngôn ngữ khu vực để tăng cường giao lưu quốc tế; phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý trình độ cao, đủ năng lực, ứng dụng công nghệ và làm chủ xu thế giáo dục toàn cầu.

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội bày tỏ tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, với đội ngũ thầy cô tâm huyết, với khát vọng và tài năng của các thế hệ người học, Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tiếp tục là địa chỉ đào tạo, nghiên cứu về ngôn ngữ, quốc tế học và một số ngành khoa học xã hội-nhân văn uy tín, đóng góp to lớn vào sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội, của nền giáo dục và đào tạo, của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội Đỗ Tuấn Minh cho biết: Trong 70 năm qua, từ một cơ sở đào tạo ngoại ngữ ban đầu vào năm 1955, nhà trường đã không ngừng đóng góp vào sự phát triển và hội nhập, xây dựng, bảo vệ đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, thực hiện đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội theo chuẩn quốc tế về các lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học, quốc tế học và một số ngành khoa học xã hội-nhân văn có liên quan.

Trải qua 7 thập kỷ, Trường Đại học Ngoại ngữ đã đào tạo cho xã hội hàng chục nghìn sinh viên. Nhà trường hiện giảng dạy nhiều chuyên ngành về ngôn ngữ, sư phạm (tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn, Pháp, Nga, Đức, Ả Rập, Việt…), Truyền thông, Kinh tế ở bậc đại học và có hệ thống đào tạo từ bậc Trung học Cơ sở đến sau đại học.

Đội ngũ giáo viên của trường liên tục đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực nghiên cứu khoa học để đáp ứng nhu cầu biến chuyển của xã hội.

Trong những năm qua, nhà trường đã vinh dự được tặng thưởng nhiều Huân chương và phần thưởng cao quý, với chất lượng giảng dạy, đào tạo cùng thương hiệu Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội ngày càng vững chắc và vươn cao, vươn xa./.

