TP Hồ Chí Minh: Huy động bệnh viện tuyến TW, tăng tốc khám sức khỏe toàn dân

Ngày 9/7, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi văn bản cho lãnh đạo 12 bệnh viện thuộc các bộ, ngành đóng trên địa bàn Thành phố mời tham gia hưởng ứng Đợt thi đua cao điểm 150 ngày đêm tăng tốc thực hiện Chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026.

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, các bệnh viện thuộc bộ, ngành trên địa bàn luôn là lực lượng quan trọng của hệ thống y tế Thành phố, có nhiều đóng góp to lớn trong công tác khám, chữa bệnh, đặc biệt đã đồng hành cùng Thành phố vượt qua COVID-19.

Để góp phần hoàn thành thắng lợi Chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi các bệnh viện thuộc bộ/ngành trên địa bàn đăng ký đồng hành cùng các địa phương trong công tác khám sức khỏe cho người dân.

Mỗi bệnh viện đăng ký đồng hành cùng một hoặc một số xã, phường, đặc khu phù hợp với năng lực và điều kiện của đơn vị; phối hợp với chính quyền địa phương, trung tâm y tế khu vực và trạm y tế xây dựng kế hoạch, tổ chức khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn theo kế hoạch chung của Thành phố.

Sở Y tế kêu gọi các bệnh viện thành lập và triển khai đội khám sức khỏe lưu động hỗ trợ địa phương gồm bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên y tế; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư cần thiết để tham gia các đợt khám sức khỏe, bảo đảm chất lượng chuyên môn, an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ.

Các đội khám sức khỏe lưu động này phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác tổ chức, điều phối và vận động người dân tham gia khám sức khỏe, góp phần mở rộng độ bao phủ và tăng tốc tiến độ thực hiện Chương trình.

Các bệnh viện cần chủ động bố trí khu vực khám sức khỏe phù hợp tại Khoa Khám bệnh hoặc khu vực riêng biệt của bệnh viện nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân có nhu cầu khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện, không phụ thuộc nơi cư trú hay địa giới hành chính. Song song đó, các bệnh viện cần tận dụng cơ hội mỗi lần người dân đến bệnh viện để khám bệnh, tái khám bệnh mạn tính hoặc sử dụng các dịch vụ y tế khác nhằm rà soát tình trạng khám sức khỏe trong năm.

Trường hợp người dân chưa thực hiện khám sức khỏe định kỳ, bệnh viện chủ động tư vấn và tạo điều kiện để người dân được khám sức khỏe ngay sau khi hoàn tất quá trình khám, chữa bệnh.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu, các bệnh viện thực hiện đầy đủ việc cập nhật kết quả khám sức khỏe lên Nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng của Thành phố, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định, thời gian nhập dữ liệu không quá 24 giờ kể từ khi hoàn thành khám sức khỏe. Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm mỗi người dân sau khi khám sức khỏe đều có đầy đủ thông tin trên Hồ sơ sức khỏe điện tử, phục vụ công tác quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời và thúc đẩy chuyển đổi số ngành Y tế.

Các bệnh viện cần triển khai khám sức khỏe cho toàn thể nhân viên bệnh viện và hoàn thiện Hồ sơ sức khỏe điện tử cho đội ngũ nhân viên y tế. Sở Y tế đề nghị mỗi bệnh viện trở thành hình mẫu trong công tác chăm sóc và quản lý sức khỏe cho nhân viên y tế; bảo đảm tất cả cán bộ, viên chức và người lao động của bệnh viện đều được khám sức khỏe theo quy định.

Tính đến ngày 9/7, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khám sức khỏe cho 340.962 người dân, đạt khoảng 3% tổng dân số./.

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