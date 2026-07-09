Xã hội

Y tế

Thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên tại Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình

Ngay sau khi hội chẩn, êkíp chuyên môn đã chỉ định phẫu thuật cấp cứu kết hợp xương, giúp người bệnh được điều trị kịp thời ngay tại cơ sở Ninh Bình.

Thùy Giang
Các bác sỹ hội chẩn thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các bác sỹ hội chẩn thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 9/7 - ngay trong ngày chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu đầu tiên và thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên.

Người bệnh tên N.K.A. (sinh năm 2008), trú tại xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình. Người nhà bệnh nhân cho hay, khoảng 22h ngày 8/7, người bệnh gặp tai nạn sinh hoạt. Sau tai nạn, A. tỉnh táo nhưng đau nhiều và hạn chế vận động cổ chân trái. Bệnh nhân được sơ cứu tại bệnh viện tuyến cơ sở trước khi được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình để cấp cứu.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sỹ xác định người bệnh bị gãy kín hai mắt cá chân trái. Ngay sau khi hội chẩn, êkíp chuyên môn đã chỉ định phẫu thuật cấp cứu kết hợp xương, giúp người bệnh được điều trị kịp thời ngay tại cơ sở Ninh Bình.

Từ hôm nay, nhiều người bệnh tại Ninh Bình và các tỉnh lân cận sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu, hiện đại. Khoảng cách địa lý được rút ngắn, cơ hội điều trị kịp thời được mở rộng, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho người dân ngay tại địa phương.

Một số hình ảnh về ca phẫu thuật đầu tiên tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình:

ttxvn-tham-bn.jpg
Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Hưng thăm hỏi động viên bệnh nhân đầu tiên phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. (Ảnh: TTXVN)
img-20260709-124147.jpg
Các bác sỹ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)
img-20260709-124025.jpg
Bệnh viện đi vào hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho người dân ngay tại địa phương. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Vietnam+)
#Phẫu thuật cấp cứu tại Ninh Bình #Điều trị gãy xương mắt cá chân #Cải thiện dịch vụ y tế địa phương #Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục