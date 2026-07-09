Công nghệ

Tìm kiếm điểm thi tốt nghiệp THPT tăng mạnh, vụ việc tại Tuyên Quang hút sự quan tâm

Hàng trăm nghìn lượt truy cập vào các cổng tra cứu điểm thi trên trình duyệt Cốc Cốc, đồng thời từ khóa về vụ việc tại Tuyên Quang tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Minh Sơn
Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Cốc Cốc)
Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Cốc Cốc)

Theo dữ liệu từ Cốc Cốc Research công bố chiều 9/7, chỉ trong vài ngày sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2026, mối quan tâm của người dùng nhanh chóng chuyển từ tra cứu điểm sang các thông tin phục vụ quá trình xét tuyển đại học. Trong đó, điểm chuẩn, phổ điểm và đăng ký nguyện vọng là ba nhóm chủ đề thu hút sự quan tâm lớn nhất.

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Từ ngày 1/7 đến 6/7, trình duyệt Cốc Cốc ghi nhận khoảng 600.000 lượt truy cập vào các cổng tra cứu điểm thi. Hơn 65% lượng truy cập tập trung tại website của các Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh cổng tra cứu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, website của các Sở cùng một số cơ quan báo chí cũng là những địa chỉ được truy cập nhiều trong thời điểm công bố kết quả.

Sau khi điểm thi được công bố, nhu cầu tìm kiếm thông tin phục vụ xét tuyển tăng mạnh. Nhóm từ khóa về đăng ký nguyện vọng đại học ghi nhận mức tăng trưởng 390%. Ba nhóm chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất là đăng ký nguyện vọng, thời gian đăng ký và lệ phí/thanh toán nguyện vọng.

Cùng giai đoạn, lượng tìm kiếm về điểm chuẩn tăng 343%, đạt khoảng 330.000 lượt. Các trường xuất hiện nhiều nhất trong nhóm từ khóa này gồm Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Ngân hàng và Đại học Thủy lợi.

Phổ điểm cũng là một trong những chủ đề được quan tâm nhiều sau khi có kết quả thi. Các từ khóa nổi bật gồm “phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026,” “phổ điểm 2026” và “phổ điểm A00 2026.” Trong nhóm này, các tổ hợp A00, B00, D01, C00, A01, C03 và C01 được tìm kiếm nhiều nhất.

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Song song, các chủ đề thời sự liên quan đến tính minh bạch của kỳ thi cũng nhanh chóng tạo ra nhánh quan tâm riêng, thể hiện nhu cầu theo dõi thông tin chính thức, kịp thời và có kiểm chứng.

Từ khóa “Tuyên Quang” tăng 180% trong giai đoạn từ ngày 1/7 đến 6/7, chủ yếu gắn với các thông tin chính thức về quá trình rà soát vụ việc bất thường trong kết quả thi tại địa phương này./.

(Vietnam+)
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