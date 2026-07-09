Chứng khoán châu Á giảm mạnh do căng thẳng Trung Đông

Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch 9/7 khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, làm gia tăng tâm lý lo ngại trong giới đầu tư.Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 5,4% xuống 7.246,79 điểm.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 2,1% xuống 66.819,05 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của sàn giao dịch Thượng Hải giảm 0,5% xuống 3.970,88 điểm. Ngược lại, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 3% lên 24.199,46 điểm.

Lo ngại căng thẳng tại Trung Đông leo thang đã gây sức ép lên thị trường chứng khoán, đồng thời đẩy giá dầu Brent có thời điểm vượt 80 USD/thùng.Cổ phiếu công nghệ tiếp tục giảm khi nhà đầu tư lo ngại các doanh nghiệp tăng mạnh chi tiêu cho AI và giá nhiều cổ phiếu đã tăng lên mức quá cao. Cổ phiếu của Samsung Electronics và SK hynix đều giảm khoảng 6%.

Ông Chris Beauchamp, chuyên gia phân tích thị trường của IG, cho rằng căng thẳng tại Trung Đông và những lo ngại về nguồn cung năng lượng đã thúc đẩy làn sóng bán ra trên các thị trường phụ thuộc nhiều vào năng lượng.

Bà Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu của XTB, nhận định rủi ro địa chính trị đang gia tăng. Trong khi đó, ông Fawad Razaqzada, chuyên gia của Forex.com, cho rằng thị trường sẽ còn đối mặt với nhiều bất ổn trong thời gian tới.

Tại Việt Nam cuối phiên 9/7 chỉ số VN-Index giảm 13,00 điểm (0,7%) xuống 1.840,7 điểm, HNX-Index tăng 6,28 điểm (2,09%) lên 306,67 điểm./.

Chỉ số S&P 500 giảm điểm trước khi Mỹ không kích Iran Kết thúc phiên giao dịch 8/7, chỉ số S&P 500 giảm 0,28% xuống còn 7.482,71 điểm, còn chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,09% xuống 52.348,39 điểm.