Người Việt dùng AI đi du lịch: “Nghệ thuật” để có những trải nghiệm thú vị

Ngày càng nhiều du khách đã bắt đầu sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để nghiên cứu hành trình và tìm cảm hứng khi đi du lịch. Cũng vì thế, giai đoạn lên kế hoạch cho chuyến đi đang dần trở thành giao điểm thú vị giữa du khách và AI.

Có tới 82% người Việt chia sẻ họ tin rằng AI sẽ giúp việc lên kế hoạch xê dịch trở nên dễ dàng và bớt căng thẳng hơn; trong khi 64% khẳng định công nghệ này giúp họ tiết kiệm đáng kể thời gian tìm kiếm thông tin cũng như chuẩn bị cho chuyến đi. Đây là kết quả từ Báo cáo toàn cầu về mức độ đón nhận AI của Booking.com năm 2026 vừa công bố.

Dẫu vậy, Giám đốc Quốc gia của Booking.com tại Việt Nam, ông Branavan Aruljothi cho biết vẫn có một bộ phận du khách còn do dự, lo ngại công nghệ sẽ khiến họ mất đi niềm vui được tự mình tìm kiếm, khám phá. Trong số những người khẳng định rằng chưa từng dùng AI, lý do lớn nhất nằm ở việc họ thích tự tay lên lịch trình du lịch và không có nhu cầu cần AI hỗ trợ (34%).

Kết quả từ báo cáo cũng cho thấy 31% du khách Việt ưu tiên tư vấn, đề xuất từ trải nghiệm thực tế của người đi trước, và 30% thừa nhận họ chưa quen với việc sử dụng AI và ứng dụng công nghệ này để lên kế hoạch cho chuyến đi.

Để thu hẹp khoảng cách này, cần nhìn nhận xu hướng đang dần được định hình như một “nghệ thuật” mới khi lên kế hoạch du lịch: du khách có thể tận dụng tối đa những “câu lệnh” đặt ra khi chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo mà vẫn đảm bảo quá trình đó sẽ giữ được “gu” riêng, ngay cả khi có sự hỗ trợ của AI.

AI có thể chỉ dẫn du khách đến những nơi có ẩm thực địa phương hấp dẫn. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Trong số những người trả lời khảo sát rằng họ đã từng dùng AI, phần lớn cho biết họ sử dụng công nghệ này để tìm gợi ý những hoạt động có thể làm trong chuyến đi, như ý tưởng cho các hoạt động nói chung, điểm tham quan, nhà hàng hay những việc có thể làm tại điểm đến (50%); so sánh và đánh giá các phương án di chuyển khác nhau (46%), và cuối cùng là tìm kiếm nơi lưu trú thông qua việc tra cứu, sàng lọc khách sạn, căn hộ cho thuê hoặc các chỗ nghỉ phù hợp (43%).

Ông Branavan Aruljothi cho hay du khách Việt Nam đang sử dụng các công cụ AI cho những mục đích sau:

Nghiên cứu về điểm đến (47%): Tìm sách báo, phim ảnh, bối cảnh văn hóa địa phương hoặc các thông tin chuyên sâu về điểm đến đã đặt.

Chuẩn bị trước chuyến đi (41%): Lên danh sách hành lý cần mang theo, tìm hiểu các lưu ý về an toàn khi đi du lịch, cũng như các phong tục tập quán và quy tắc ứng xử của người dân địa phương.

Đề xuất mang tính cá nhân hóa (30%): Nhận các gợi ý du lịch được tinh chỉnh theo sở thích và nhu cầu cá nhân.

Quản lý ngân sách và tìm ưu đãi (41%): Tìm các mẹo quản lý ngân sách, săn ưu đãi/giảm giá du lịch, hoặc quản lý các chương trình khách hàng thân thiết.

Tìm hiểu phương tiện di chuyển (41%): Lập kế hoạch di chuyển theo chuyến bay, tàu hỏa hoặc phương tiện giao thông đường bộ tại địa phương.

Lựa chọn điểm đến (41%): Chọn địa điểm du lịch hoặc tìm kiếm những địa danh ít người biết tới.

Xây dựng lịch trình chi tiết (42%): Lập kế hoạch theo từng bước cho các hoạt động và mốc thời gian trong chuyến đi.

AI có thể trở thành những "hướng dẫn viên" văn hóa bản địa. (Ảnh minh họa: Vương Công Nam/Vietnam+)

49% du khách được khảo sát cho biết họ cảm thấy kết quả nhận được từ việc sử dụng AI có mức độ cá nhân hóa cao, phù hợp với phong cách và sở thích du lịch riêng. Trong khi đó, 64% cho biết AI đã giúp họ giảm đáng kể thời gian dành cho việc nghiên cứu và lên kế hoạch cho chuyến đi.

Với xu hướng này, du khách Việt có thể làm chủ “nghệ thuật” lập kế hoạch du lịch bằng cách tận dụng AI để vừa xử lý các nhiệm vụ cụ thể, đồng thời vẫn giữ được “gu” cá nhân.

Sử dụng AI tìm hiểu kỹ hơn về thông tin điểm đến và chuẩn bị trước chuyến đi: Trước khi lên đường, du khách nên yêu cầu AI nghiên cứu về điểm đến, như thông qua các đầu sách, phim ảnh hoặc phong tục địa phương để hiểu rõ hơn về câu chuyện, văn hóa và đời sống địa phương có phù hợp với sở thích cá nhân của mình.

Điều chỉnh theo “gu” riêng: Tận dụng AI để nhận các đề xuất mang tính cá nhân hóa. Khi cung cấp thông tin cụ thể về sở thích du lịch của mình, công cụ này sẽ trả về kết quả mang tính cá nhân hóa cao hơn những câu trả lời chung chung.

Giao AI xử lý vấn đề di chuyển: Nếu muốn tiết kiệm thời gian, hãy để AI xử lý những công đoạn kém thú vị nhất khi lên kế hoạch, chẳng hạn như tính toán lịch trình và phương tiện di chuyển.

Có thể thấy cuộc sống hiện đại với sự hỗ trợ của AI đã và đang mang đến nhiều tiện ích cho mỗi du khách. Tuy nhiên, để những trải nghiệm trên hành trình xê dịch thực sự ý nghĩa và đáng giá còn phụ thuộc vào cách chúng ta sử dụng “trợ lý” AI thế nào./.

Du khách khám phá Vườn quốc gia Nam Cát Tiên. (Ảnh minh họa: Vương Công Nam/Vietnam+)

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