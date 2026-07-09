Công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 9/7, dự và chủ trì Hội nghị công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là để phòng ngừa, cảnh báo, giữ cho tổ chức Đảng và đảng viên không đi chệch hướng, không phát sinh sai phạm, khuyết điểm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn, vi phạm nghiêm trọng.

Theo Quyết định số 210-QĐNS/TW, Bộ Chính trị chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 8 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Kiểm toán Nhà nước giữ chức Chủ nhiệm; hai đồng chí: Vũ Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 và Đặng Đình Bảo, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chúc mừng các đồng chí được Bộ Chính trị tin tưởng chỉ định tham gia Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa được giao trọng trách Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng là chức năng, nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng, là cơ chế để Đảng tự chỉnh đốn, tự bảo vệ, tự hoàn thiện, tự nâng cao uy tín của mình, là công cụ kiểm soát quyền lực, giữ vững kỷ luật kỷ cương, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng. Tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết 05-NQ/TW năm 2026 về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng và Quy định 21-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, Đảng ủy Quốc hội có một vị thế mới là lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát và lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội thực hiện sứ mệnh lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội đề nghị các đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra và các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa và hằng năm bảo đảm bài bản, có trọng tâm trọng điểm, đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và hướng dẫn của cấp trên.

Trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội, các Đảng ủy trực thuộc và các cơ quan của Quốc hội để bảo đảm công tác kiểm tra, giám sát phục vụ trực tiếp thiết thực nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Quốc hội.Cùng với đó, tham mưu triển khai hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Quốc hội năm 2026 và toàn khóa. Lựa chọn đúng nội dung, đúng đối tượng, đúng thời điểm, đúng thẩm quyền, đúng quy trình. Cần tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, những nhiệm vụ khó, mới, phức tạp; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; công tác cán bộ, trách nhiệm nêu gương, thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; việc tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng ủy Quốc hội và Quốc hội trong đổi mới hoạt động và sắp xếp tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội cũng đề nghị đổi mới mạnh mẽ phương pháp, cách thức tiến hành kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, thường xuyên, từ sớm, từ xa, kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra theo chương trình kế hoạch với giám sát thường xuyên, phòng ngừa cảnh báo với xử lý nghiêm minh khi có vi phạm. Đặc biệt, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hình thành phương thức giám sát, kiểm tra trên dữ liệu, nâng cao chất lượng dự báo, phát hiện sớm dấu hiệu rủi ro, giảm hình thức, giảm thủ tục không cần thiết và bảo đảm công tác kiểm tra, giám sát ngày càng thực chất, hiệu quả.

Xây dựng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thật sự tinh gọn, mạnh, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, chuyên môn nghiệp vụ sâu, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, thận trọng, chặt chẽ nhưng không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định tập thể Ủy ban tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực, khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp cấp ủy thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương, Quốc hội, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cho ý kiến về công tác cán bộ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội xem xét, lấy phiếu tín nhiệm với nhân sự được giới thiệu chỉ định Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.