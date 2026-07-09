Hà Nội xây dựng nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng trên 11%

Chiều 9/7, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) tổ chức Hội nghị lần thứ 6 để xem xét, bàn thảo các nội dung quan trọng về phát triển Thủ đô trong thời gian tới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.

Sau khi Luật Thủ đô 2026 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Hà Nội đang đồng thời triển khai nhiều quyết sách về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, thúc đẩy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm tạo nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới.

Đây được xác định là những động lực quan trọng để Thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11% trong năm 2026, đồng thời mở rộng dư địa phát triển trong những năm tiếp theo.

Hoàn thiện thể chế để tạo dư địa phát triển

Theo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều nền kinh tế lớn điều chỉnh chính sách và gia tăng các rào cản thương mại, Hà Nội vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực, từng bước chuyển đổi mô hình phát triển trên cơ sở khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 6 tháng đầu năm, GRDP của thành phố tăng 8,22%, tạo tiền đề để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 11% trong cả năm.

Những nội dung được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội xem xét tại Hội nghị lần này đều hướng tới mục tiêu tạo lập các nền tảng phát triển mới, từ hoàn thiện thể chế, định hướng đầu tư công, triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đến phát triển khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và huy động nguồn lực đầu tư.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thành phố xác định là tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực quản trị. Theo báo cáo của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố, năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được phê duyệt và Luật Thủ đô 2026 chính thức có hiệu lực, tạo cơ sở pháp lý để Hà Nội chủ động hơn trong phân cấp, phân quyền, huy động nguồn lực và tổ chức phát triển. Trên cơ sở đó, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành các nghị quyết để cụ thể hóa việc triển khai Luật Thủ đô 2026.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, cùng với Luật Thủ đô 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị tạo thành những định hướng quan trọng cho phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định yếu tố có ý nghĩa quyết định vẫn là tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện của toàn hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Đồng chí yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, điều hành; giao việc theo sản phẩm, kiểm đếm kết quả hằng tuần, hằng tháng, đánh giá cán bộ theo hiệu quả thực thi; đồng thời kiên quyết thay thế cán bộ sợ trách nhiệm, thiếu năng lực và bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung.

Đầu tư hạ tầng giữ vai trò "vốn dẫn dắt, vốn mở đường"

Song hành với hoàn thiện thể chế, Hà Nội tiếp tục xác định đầu tư công là công cụ quan trọng để tạo động lực tăng trưởng. Theo báo cáo về định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2027, thành phố sẽ ưu tiên nguồn lực cho các công trình giao thông trọng điểm, đường sắt đô thị, hạ tầng số, công trình liên kết vùng, xử lý môi trường và các dự án dân sinh cấp bách. Đến hết ngày 30/6/2026, giá trị giải ngân đầu tư công đạt khoảng 63.501 tỷ đồng, bằng 52,92% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, xác định đầu tư công phải giữ đúng vai trò "vốn dẫn dắt, vốn mở đường, vốn kích hoạt," qua đó huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội cho phát triển hạ tầng và tạo động lực tăng trưởng lâu dài.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Cùng với đầu tư công, Hà Nội cũng nghiên cứu các phương thức huy động nguồn lực mới đối với những dự án hạ tầng quy mô lớn. Một trong những nội dung được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cho ý kiến là chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT).

Theo tờ trình của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố, dự án hướng tới hoàn thiện hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung, giảm ô nhiễm môi trường, bảo đảm tiêu thoát nước, chống ngập khu vực phía Tây, nâng cao hiệu quả hệ thống thủy lợi, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị và kết nối giao thông. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030 với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 75.115 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội thống nhất về sự cần thiết của dự án, đồng thời yêu cầu hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và chủ động phối hợp với các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán ngay từ giai đoạn chuẩn bị.

5 nhóm quyết sách tạo nền tảng cho tăng trưởng

Định hướng các nội dung thảo luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng xác định 5 nhóm vấn đề trọng tâm, gắn trực tiếp với mục tiêu tăng trưởng và phát triển lâu dài của Thủ đô.

Theo đó, Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo các quy định mới của Trung ương.

Cùng với đó là xây dựng định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2027 theo nguyên tắc đầu tư công phải giữ vai trò dẫn dắt, kích hoạt nguồn lực xã hội, ưu tiên các công trình hạ tầng chiến lược, đường sắt đô thị, các dự án xử lý điểm nghẽn giao thông và những nhiệm vụ cấp bách về dân sinh.

Đối với chủ trương đầu tư dự án tu bổ hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu xem xét trên tinh thần khách quan, khoa học và trách nhiệm cao, bởi đây là dự án có quy mô đầu tư lớn, tác động trực tiếp đến môi trường và đời sống người dân.

Một nội dung trọng tâm khác là đẩy nhanh triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; đồng thời đặt mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong tháng 8/2026.

Đối với kịch bản tăng trưởng kinh tế-xã hội, Bí thư Thành ủy cho biết, để hoàn thành mục tiêu GRDP trên 11% trong năm 2026, Hà Nội phải đạt mức tăng trưởng bình quân trên 13,5% trong quý 3 và quý 4. Đồng chí thừa nhận đây là nhiệm vụ khó, song khẳng định Thành phố có đủ cơ sở và điều kiện để thực hiện nếu tổ chức triển khai quyết liệt.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, việc giải quyết hiệu quả 5 nhóm nhiệm vụ này sẽ tạo ra không gian mới, động lực mới và mô hình phát triển mới, góp phần tạo "thế và lực" để Hà Nội tăng trưởng bền vững và người dân được thụ hưởng thực chất các thành quả phát triển.

Quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Hà Nội xác định khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng của mô hình tăng trưởng mới. Thành phố đã phê duyệt phương án tái cấu trúc 1.508 trong tổng số 1.721 thủ tục hành chính, đạt 87,6%; qua đó giảm chi phí tuân thủ từ khoảng 671 tỷ đồng xuống còn khoảng 263 tỷ đồng, tiết kiệm khoảng 408 tỷ đồng cho người dân và doanh nghiệp. Thành phố cũng hoàn thành việc mở dữ liệu tại 17 sở, ngành với 93 bộ dữ liệu và tiếp tục xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, nền tảng AI phục vụ quản lý, điều hành.

Bí thư Thành ủy yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các nghị quyết chiến lược, tập trung vào những chính sách có tác động trực tiếp đến tăng trưởng; đồng thời triển khai Chiến dịch 45 ngày hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Thành phố phấn đấu hoàn thành dữ liệu đối với khoảng 2,25 triệu thửa đất đã đo đạc trước ngày 30/7/2026 và khoảng 1,2 triệu thửa đất còn lại trước ngày 30/8/2026, bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống," phục vụ quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, minh bạch giao dịch bất động sản và nâng cao hiệu quả quản trị.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 11% trong năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa bàn; đồng thời chuẩn bị kịch bản phát triển cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng phải gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và cá nhân phụ trách. Tiến độ triển khai các nhiệm vụ sẽ được kiểm tra, giám sát thường xuyên; kết quả thực hiện là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, người đứng đầu và cá nhân được giao phụ trách.

Việc đồng thời hoàn thiện thể chế, tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược, thúc đẩy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện cho thấy Hà Nội đang chuyển trọng tâm từ mục tiêu tăng trưởng trước mắt sang xây dựng những nền tảng phát triển dài hạn.

Đây là cơ sở để thành phố hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 11% trong năm 2026, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho chuyển đổi mô hình phát triển và mục tiêu tăng trưởng hai con số liên tục trong giai đoạn tiếp theo./.

Hà Nội tăng tốc 6 tháng cuối năm để đạt tăng trưởng hai con số Thành phố Hà Nội xác định đẩy mạnh đầu tư công, triển khai Luật Thủ đô 2026, tháo gỡ điểm nghẽn và phát huy các động lực tăng trưởng mới nhằm khẳng định vai trò đầu tàu phát triển của cả nước.