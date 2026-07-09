Việt Nam-Lào tăng đoàn kết, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 9/7, tại khu vực cửa khẩu Nam On thuộc tỉnh Bolikhamxay của Lào và cửa khẩu Thanh Thủy thuộc tỉnh Nghệ An của Việt Nam đã diễn ra Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Lào-Việt Nam cấp Bộ trưởng Quốc phòng lần thứ 3.

Các hoạt động diễn ra bên phần đất của Lào.

Sự kiện do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; và Đại tướng Khamlieng Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đồng chủ trì.

Tham dự còn có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bộ Ngoại giao, đại diện Đại sứ quán, Lãnh sự quán, cùng các bộ ngành và lực lượng vũ trang, các cơ quan chức năng liên quan của hai nước.

Tại sự kiện, Đoàn đại biểu hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại khu vực cột mốc biên giới 460 phía Lào, thuộc cửa khẩu địa phương Nam On, huyện Xaychamphone, tỉnh Bolikhamxay.

Tại đây, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã thực hiện nghi lễ chào và tô sơn cột mốc biên giới, trồng cây hữu nghị và tham dự Lễ động thổ dự án xây dựng Điểm phối hợp quân sự biên phòng Lào-Việt Nam.

Tiếp đó, hai Bộ trưởng cùng Đoàn đại biểu đến thăm, động viên và trao tặng trang thiết bị dạy học, học bổng cho các em học sinh tại Trường Tiểu học Thongnamoun thuộc bản Sobteup ở khu vực giáp biên giới nhằm thúc đẩy công tác giáo dục, tạo thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh khu vực biên giới; đến thăm Trạm y tế bản Sobteup thuộc huyện Xaychamphone và trao tặng thiết bị y tế để động viên tinh thần đội ngũ y bác sỹ và các bệnh nhân.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamlieng Outhakaysone cùng các đại biểu thăm hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới trong khuôn khổ Giao lưu. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Trong khuôn khổ giao lưu, quân đội hai nước đã phối hợp tổ chức hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân vùng biên giới; đồng thời tham dự lễ trao tặng bò giống cho một số hộ gia đình tại địa phương nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế. Các hoạt động này không chỉ giúp thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt giữa quân đội hai nước Việt Nam-Lào, mà còn giúp tạo dựng lòng tin cho người dân khu vực biên giới.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Lào-Việt Nam cấp Bộ trưởng Quốc phòng lần thứ 3 cho thấy khái niệm mới về ngoại giao quốc phòng, không chỉ nhấn mạnh hợp tác về quốc phòng, mà còn lấy lợi ích của người dân làm trọng tâm.

Lực lượng quốc phòng hai nước không chỉ là lực lượng bảo vệ chủ quyền và an ninh, mà còn là lực lượng quan trọng đối với phát triển xã hội, giảm nghèo, tạo dựng điều kiện sống tốt và tăng cường liên kết giữa người dân hai nước.

Đây cũng là sự kiện chính trị, đối ngoại quốc phòng và quân sự mang tính cột mốc quan trọng, phản ánh sinh động mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone trồng cây hữu nghị tại khu vực khuôn viên Cột mốc 460 phía Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong công tác quốc phòng, bảo vệ an ninh và trật tự an toàn dọc tuyến biên giới, giao lưu lần này còn hướng trọng tâm vào việc mang lại những lợi ích an sinh xã hội thiết thực cho cộng đồng cư dân sinh sống tại khu vực biên giới hai nước thông qua việc thúc đẩy giáo dục và y tế tại khu vực cửa khẩu Nam On-Thanh Thủy. Các hoạt động thuộc khuôn khổ sự kiện sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 10/7 bên phần đất phía Việt Nam.

Thành công của Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Lào-Việt Nam cấp Bộ trưởng Quốc phòng lần thứ 3 sẽ là nền tảng quan trọng để quân đội hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trong mọi lĩnh vực, xây dựng tuyến biên giới thành khu vực hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững; đồng thời tiếp tục làm sâu sắc và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực hơn./.

Tăng cường năng lực phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào Trạm phối hợp công tác biên giới do Việt Nam đầu tư xây dựng tại Lào sẽ tạo nền tảng để lực lượng chức năng 2 nước nâng cao hiệu quả phối hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. ​