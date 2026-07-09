Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước Bỉ, Na Uy, Hà Lan và Brazil chào từ biệt

Ngày 9/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ, Vương quốc Na Uy, Vương quốc Hà Lan và Cộng hòa Liên bang Brazil tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bỉ

Tiếp Đại sứ Bỉ Karl Van den Bossche, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ, đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc củng cố quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bỉ, góp phần tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU).

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp tới Nhà Vua, Hoàng hậu cùng Lãnh đạo cấp cao Bỉ. Khẳng định Việt Nam luôn coi Bỉ là đối tác quan trọng trong EU, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương thời gian qua, nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà Vua và Hoàng hậu Bỉ năm 2025, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Hạ viện Bỉ là nghị viện nước ngoài đầu tiên và đến nay là duy nhất thông qua Nghị quyết kêu gọi hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Nhấn mạnh hậu quả chất độc da cam/dioxin vẫn để lại những ảnh hưởng nặng nề đối với nhiều thế hệ người Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Bỉ đã dành sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực đối với các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, đồng thời ghi nhận vai trò tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy triển khai Nghị quyết này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Bỉ là đối tác có nhiều thế mạnh phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực cảng biển, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, công nghiệp bán dẫn, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển bền vững...

Để đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu, mở rộng các nội dung hợp tác mới nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị hai nước tạo đột phá mới trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; thúc đẩy triển khai các dự án mang tính biểu tượng, khuyến khích các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Bỉ mở rộng đầu tư tại Việt Nam; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế biển, vận tải biển và logistics; đồng thời mở rộng hợp tác giữa các địa phương, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Bỉ phát triển lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, Đại sứ Karl Van den Bossche sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ và đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Bỉ cũng như với EU.

Đại sứ Karl Van den Bossche bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, đồng thời trân trọng chuyển lời thăm hỏi và tình cảm tốt đẹp của Nhà Vua Philippe, Hoàng hậu Mathilde cùng Lãnh đạo cấp cao Bỉ tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Lãnh đạo cấp cao và nhân dân Việt Nam.

Đại sứ chia sẻ bốn năm công tác tại Việt Nam là quãng thời gian đầy ý nghĩa với nhiều kỷ niệm đẹp và là một nhiệm kỳ thành công. Đại sứ bày tỏ tự hào khi đã góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt đã góp phần thúc đẩy, hỗ trợ khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin, triển khai các chương trình hỗ trợ các gia đình nạn nhân và thúc đẩy tiến trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) và hy vọng việc phê chuẩn Hiệp định sẽ sớm được hoàn tất.

Bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu phát triển của Việt Nam, Đại sứ cho rằng, Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ, kiên cường vượt qua khó khăn, thách thức để tiếp tục phát triển. Ông nhấn mạnh khoảng thời gian làm việc tại Việt Nam hết sức có ý nghĩa với nhiều kỷ niệm sâu sắc, giúp ông thêm yêu đất nước, con người Việt Nam và có thêm nhiều người bạn trên khắp mọi miền đất nước.

Đại sứ Karl Van den Bossche đề xuất hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo; thúc đẩy đàm phán để sớm đạt được thỏa thuận miễn thị thực đối với người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ; đồng thời mong muốn Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp Bỉ, trong đó có Dự án Deep C.

Khẳng định luôn dành tình cảm tốt đẹp đối với đất nước và con người Việt Nam, Đại sứ cam kết trên cương vị mới sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ cũng như giữa Việt Nam và EU. Đại sứ chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam cùng các Bộ, ngành, địa phương đã luôn dành sự quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ.

Đưa quan hệ Việt Nam-Na Uy phát triển sâu rộng, thực chất và bền vững

Tiếp Đại sứ Na Uy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Hilde Solbakken hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; ghi nhận và đánh giá cao tình cảm chân thành, sự tâm huyết cùng những đóng góp tích cực của Đại sứ đối với việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Na Uy Hilde Solbakken. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Na Uy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng tình cảm hữu nghị và sự hỗ trợ quý báu mà Na Uy đã dành cho Việt Nam trong các giai đoạn khó khăn cũng như trong công cuộc phát triển đất nước.

Là một trong những quốc gia Tây Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1971, Na Uy đã triển khai nhiều dự án ODA thiết thực, hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực, thực chất của quan hệ song phương thời gian qua; đánh giá cao việc hai bên ký Bản ghi nhớ về Đối tác Chiến lược Xanh vào tháng 4/2026, coi đây là dấu mốc quan trọng thể hiện quyết tâm và tầm nhìn dài hạn của hai nước trong thúc đẩy hợp tác về kinh tế biển, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vui mừng trước việc Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do vào ngày 02/7/2026, đánh giá đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác thương mại và đầu tư mới giữa Việt Nam với Khối EFTA nói chung và với Na Uy nói riêng; khẳng định Việt Nam sẵn sàng hoàn thành các thủ tục để sớm ký chính thức Hiệp định, đồng thời ghi nhận những đóng góp thiết thực của Đại sứ trong việc thúc đẩy tiến trình này.

Chia sẻ ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Na Uy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Đại sứ cùng các đối tác Việt Nam thúc đẩy nhiều hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa, trong đó có giới thiệu điện ảnh Na Uy tại Việt Nam và xuất bản bằng tiếng Việt các tác phẩm của nhà văn Na Uy đoạt Giải Nobel Văn học Jon Fosse, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị được vun đắp trong hơn nửa thế kỷ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kinh tế biển bền vững, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học-công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân dân, đưa quan hệ Việt Nam-Na Uy phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và bền vững.

Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Na Uy bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm cương vị Đại sứ tại Việt Nam trong bốn năm qua, góp phần vun đắp quan hệ song phương bền chặt và chứng kiến quan hệ hai nước chuyển mạnh từ hợp tác phát triển truyền thống sang quan hệ đối tác ngày càng bình đẳng, bền vững, hiệu quả.

Đại sứ bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, vai trò ngày càng cao của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới, cũng như tầm nhìn phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Đại sứ vui mừng trước việc Việt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do, mở ra cơ hội mới cho hợp tác thương mại, đầu tư và kết nối chuỗi cung ứng giữa Việt Nam với Na Uy và các nước thành viên EFTA.

Đại sứ nhấn mạnh Na Uy sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi năng lượng công bằng thông qua sáng kiến thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP); đồng thời cho rằng hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý đại dương, nuôi trồng thủy sản, tín chỉ carbon, quy hoạch không gian biển, điện gió ngoài khơi, vận tải xanh và đóng tàu.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại sứ chuyển những lời chúc tốt đẹp tới Nhà vua Harald V, Hoàng hậu Sonja, Chính phủ và nhân dân Na Uy; chúc Đại sứ tiếp tục thành công trên cương vị mới và luôn là người bạn thân thiết của Việt Nam.

Vun đắp quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan

Tiếp Đại sứ Hà Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ Kees van Baar đã có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam; ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan, đặc biệt là các hoạt động ngoại giao nhân dân, giao lưu văn hóa-xã hội có ý nghĩa như Ngày Hà Lan tại Hải Phòng, các chương trình nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Các hoạt động này đã góp phần đưa văn hóa Hà Lan đến gần hơn với người dân Việt Nam và tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác Toàn diện với Hà Lan và đánh giá cao việc Hà Lan coi Việt Nam là đối tác hàng đầu tại khu vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển thực chất, hiệu quả của quan hệ song phương trong thời gian qua. Hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các khuôn khổ Đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Hà Lan tiếp tục là một trong những đối tác thương mại, đầu tư hàng đầu của Việt Nam, với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, logistics, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Việc Vietnam Airlines mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Amsterdam, cùng chính sách miễn thị thực 45 ngày của Việt Nam dành cho công dân Hà Lan, sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhất trí hai nước cần tăng cường thúc đẩy hợp tác về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn, quản lý nước, thích ứng biến đổi khí hậu, kinh tế biển, hạ tầng xanh và tăng trưởng bền vững; đề nghị Hà Lan tiếp tục là người bạn đồng hành, đối tác tin cậy của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhất trí hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, hướng tới nâng tầm quan hệ nhằm mở ra không gian hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới. Với hiểu biết, kinh nghiệm và tình cảm dành cho Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong Đại sứ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước; tăng cường kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo của Hà Lan, nhất là hệ sinh thái Brainport, với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ cao; vận động các doanh nghiệp và quỹ đầu tư Hà Lan mở rộng đầu tư vào hạ tầng, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; thúc đẩy thành lập các tổ chức hữu nghị và tiếp tục lan tỏa hình ảnh Việt Nam hòa bình, thân thiện, năng động tới nhân dân Hà Lan.

Nhấn mạnh giao lưu nhân dân là nền tảng quan trọng của quan hệ hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của các tổ chức hữu nghị, trong đó có Ủy ban Y tế Hà Lan-Việt Nam (MCNV), cũng như các công trình mang tính biểu tượng của quan hệ song phương, như Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam. Đây cũng là niềm tự hào của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; mong Hà Lan tiếp tục quan tâm, đồng hành với nhà trường và triển khai thêm nhiều dự án hợp tác mang tính biểu tượng khác tại Việt Nam.

Bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Đại sứ Kees van Baar khẳng định luôn coi thời gian công tác tại Việt Nam là một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp ngoại giao. Đại sứ bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển của Việt Nam, cho rằng Việt Nam là hình mẫu phát triển lấy người dân làm trung tâm, đồng thời đánh giá cao chất lượng nguồn nhân lực và tiềm năng phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Đại sứ khẳng định quan hệ Việt Nam-Hà Lan đang phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả; hợp tác truyền thống về quản lý nước, nông nghiệp bền vững tiếp tục được mở rộng sang các lĩnh vực mới như logistics, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Đại sứ bày tỏ tin tưởng hai nước có nhiều điểm tương đồng và hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu hợp tác giữa các quốc gia.

Đại sứ Kees van Baar nhấn mạnh sẽ tiếp tục là người bạn của Việt Nam, tích cực giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới nhân dân Hà Lan; đồng thời mong muốn hai nước tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, mở rộng hợp tác về giáo dục, khoa học-công nghệ, giao lưu nhân dân, pháp quyền và luật pháp quốc tế, góp phần bảo đảm tự do, an ninh và an toàn hàng hải, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp tới Nhà vua Willem-Alexander, Hoàng hậu Máxima cùng nhân dân Hà Lan; chúc Đại sứ Kees van Baar tiếp tục thành công trên cương vị công tác mới và luôn là người bạn thân thiết, đóng góp tích cực vào việc vun đắp quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan.

Việt Nam-Brazil mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới

Tiếp Đại sứ Brazil, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Lula da Silva; chúc mừng Đại sứ Marco Farani đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ công tác, có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thiết lập và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Brazil; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Brazil - đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh, đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Brazil trên trường quốc tế cũng như những đóng góp tích cực của Brazil trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hợp tác Nam-Nam, cải cách quản trị toàn cầu, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Liên bang Brazil tại Việt Nam Marco Farani. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá quan hệ Việt Nam-Brazil trong nhiệm kỳ của Đại sứ Marco Farani đã có bước phát triển nổi bật, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 11/2024. Hai bên duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi, tiếp xúc ở các kênh và các cấp. Hợp tác kinh tế-thương mại tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương; Brazil tiếp tục là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên thời gian tới tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, trong đó có Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Brazil giai đoạn 2025-2030; sớm hoàn tất các thủ tục kỹ thuật để Brazil công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam; phối hợp chặt chẽ trong đàm phán Hiệp định thương mại ưu đãi (PTA) giữa Việt Nam và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) hướng tới mục tiêu kim ngạch song phương đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; dỡ bỏ rào cản thương mại giữa hai quốc gia.

Đại sứ Farani cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu to lớn của nhân dân Việt Nam, tin tưởng chắc chắn Việt Nam sẽ thành công trong kỷ nguyên mới. Đại sứ khẳng định quan hệ Brazil-Việt Nam đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hợp tác của các nước phương Nam; cảm ơn sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các nhà lãnh đạo cấp cao và sự phối hợp của các Bộ, ngành đối với việc tăng cường quan hệ hai nước thời gian qua.

Đại sứ cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các Lãnh đạo cấp và sự phối hợp tích cực của các Bộ, ngành, địa phương của Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ hai nước thời gian qua; kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy các dự án đầu tư; xử lý thỏa đáng các vấn đề vướng mắc; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, nhiên liệu sinh học, ethanol và ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường hợp tác khoa học-công nghệ, văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Đại sứ Marco Farani bày tỏ vinh dự được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị - phần thưởng cao quý ghi nhận đóng góp trong việc tăng cường quan hệ hai nước. Đại sứ khẳng định Brazil coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại Đông Nam Á; bày tỏ sự sẵn sàng của Chính phủ Brazil trong triển khai Kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ quan hệ mới, đặc biệt là duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao nhằm mục tiêu nâng cao hợp tác các lĩnh vực năng lượng sinh học, hàng không, khoa học công nghệ và phát triển bộ môn bóng đá.Đại sứ Marco Farani khẳng định, trên bất kỳ cương vị công tác nào, ông cũng sẽ tiếp tục vun đắp và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Brazil./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ đến chào từ biệt Sáng 9/7/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ Brazil, Na Uy, Bỉ, Hà Lan đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác.