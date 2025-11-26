Hà Nội: Quyết liệt vì mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên ngay từ năm 2026

Sáng 26/11, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 28 (thường lệ cuối năm 2025).

Dự kỳ họp có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Trước phiên khai mạc, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trước khi khai mạc, HĐND Thành phố tổ chức hoạt động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, năm 2025, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung lãnh đạo, điều hành, thực hiện thống nhất, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả mục tiêu, chủ trương, quyết sách chiến lược, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đạt được kết quả tích cực và nổi bật, tạo nền tảng, động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ tới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Thủ đô và đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, khối lượng công việc thành phố cần hoàn thành và nhiệm vụ đặt ra cho các cấp, ngành rất lớn, có những việc chưa từng có tiền lệ. Do đó, các cấp chính quyền thành phố cần đổi mới tư duy và hành động quyết liệt hơn nữa.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Với tinh thần đó, trong những ngày, tháng cuối năm 2025, thời gian không còn nhiều, Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố thành chương trình công tác toàn khóa của Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành cơ chế, chính sách và thể chế hóa thành chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện, kế hoạch giám sát để đạt được những kết quả, sản phẩm rõ ràng, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô vì mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên ngay từ năm 2026, qua đó phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Cùng với đó, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy trong việc chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự, chú trọng cơ cấu các đại biểu là nhà khoa học, chuyên gia về lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, y tế, giáo dục...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chúc mừng những kết quả Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Hà Nội đạt được thời gian qua.

Đặc biệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục là một trong những điểm sáng, tiêu biểu trong hệ thống Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố, tinh thần đổi mới, thực chất, hiệu quả của Quốc hội tiếp tục được lan tỏa một cách mạnh mẽ tới Hội đồng Nhân dân các cấp của thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Năm 2025, Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành nhiều nghị quyết kịp thời tháo gỡ khó khăn, khơi thông các điểm nghẽn, nhất là các nghị quyết triển khai thi hành Luật Thủ đô, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Công tác phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố với các cơ quan của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, cơ quan, tổ chức hữu quan được duy trì chặt chẽ, chủ động, thể hiện rõ tinh thần đồng hành, trách nhiệm, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, thành phố ưu tiên nguồn lực giải quyết dứt điểm các vấn đề lớn, kéo dài nhiều năm, tạo chuyển biến rõ rệt và thực chất trong quản lý đô thị và môi trường sống của người dân; phát triển mạnh mẽ công nghiệp văn hóa và du lịch, xây dựng thành phố hiện đại, văn minh, đảm bảo trật tự đô thị, an ninh và an toàn xã hội để Hà Nội trở thành Thủ đô xanh, thông minh, đáng sống, có sức thu hút quốc tế…

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, năm 2025, được sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của người đứng đầu trong các cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp, sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Thủ đô, nhiều mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 của Hà Nội đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Trong năm 2025, thành phố dự kiến hoàn thành 23/24 chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 2 chỉ tiêu vượt kế hoạch gồm: GRDP bình quân đầu người đạt 176,4 triệu đồng (kế hoạch là 175 triệu đồng) và kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 21,38 tỷ USD tăng 11,6% (kế hoạch là 7,0%).

Thu ngân sách cả năm ước đạt 641,7 nghìn tỷ đồng, đạt 124,9% dự toán sau điều chỉnh, tăng 24,9% so với năm 2024. Đặc biệt, thu hút FDI đạt kết quả ấn tượng ước đạt 4,1 tỷ USD, tăng 52% so với năm 2024.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 28 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2025. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Trong lĩnh vực du lịch, thành phố tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, đón 33,7 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 7,82 triệu lượt khách, tăng 22,76%. Về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025 của thành phố tiếp tục giữ vị trí số 1, với 65,68 điểm.

Cùng với phát triển kinh tế-xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân.

Tình hình chính trị-xã hội duy trì ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, qua đó nâng cao uy tín và vị thế của Thủ đô trên trường quốc tế…

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố dự kiến xem xét 21 báo cáo và 49 nghị quyết. Trong đó, có nhiều nghị quyết quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển Thủ đô như: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thành phố năm 2026; Quyết định bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026; Quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố...

Kỳ họp thứ 28 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 26-27/11./.

