Kỳ họp thứ 28 HĐND thành phố Hà Nội không chất vấn trực tiếp trên hội trường

Ngày 24/11, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI tổ chức hội nghị thông tin về Kỳ họp thứ 28 (thường lệ cuối năm 2025).

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương, tại Kỳ họp thứ 28, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI có rất nhiều báo cáo và nghị quyết được xem xét, quyết nghị liên quan đến an sinh xã hội, phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô.

Với tinh thần "vừa chạy, vừa xếp hàng," các Ban của Hội đồng Nhân dân thành phố đang làm việc khẩn trương, cả ngày nghỉ để thẩm tra các tờ trình, để khi nghị quyết được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua sẽ đúng và trúng, sớm đi vào cuộc sống.

Đặc biệt, trước sự mất mát to lớn của đồng bào miền Trung, Tây Nguyên do mưa lũ gây ra trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, nhất là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã kêu gọi và dành nguồn kinh phí để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại và hiện nay đang tiếp tục vận động.

Tại hội nghị, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Đỗ Văn Trường cho biết Hội đồng Nhân dân thành phố dự kiến xem xét 75 nội dung, trong đó có 22 báo cáo và 53 nội dung ban hành nghị quyết theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố dự kiến ban nhiều nghị quyết quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển Thủ đô như: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thành phố Hà Nội năm 2026; Quyết định bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026...

Ông Đỗ Văn Trường thông tin thêm, tại kỳ họp này, căn cứ các quy định của Luật và tình hình thực tiễn, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã lấy ý kiến bằng văn bản đối với các đại biểu và được sự thống nhất cao về việc Hội đồng Nhân dân thành phố không thực hiện chất vấn trực tiếp trên hội trường mà chất vấn qua hình thức văn bản để dành thời gian cho công tác xây dựng pháp luật và các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.

Đáng chú ý, tại hội nghị, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí đã nêu câu hỏi về một số vấn đề được dư luận quan tâm như Quyết định bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026; Đánh giá việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp...

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Hồ Vân Nga cho biết, việc xây dựng bảng giá đất mới đã được cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Với phương pháp định giá đất có thể thấy, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân thành phố và đơn vị tư vấn đã tính toán đến các yếu tố thực tiễn khách quan. Bảng giá đất đã tiệm cận với giá thị trường theo đúng Luật Đất đai, đảm bảo không gây tác động tiêu cực đến quá trình triển khai các dự án, phát triển kinh tế-xã hội và đời sống dân sinh.

Thông tin về việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Duy Hoàng Dương cho biết, Hội đồng Nhân dân các xã, phường đã đảm bảo hoạt động thông suốt, liên thông, không có sự gián đoạn trong giải quyết kiến nghị của cử tri.

Kỳ họp thứ 28 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 26-27/11/2025./.

