Hà Nội: Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thắng lợi các cuộc bầu cử

Chiều 21/11, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 127 điểm cầu.

Phát biểu quán triệt và chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết cùng với Đại hội Đảng các cấp, cuộc bầu cử là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đây là cuộc bầu cử lần thứ XVI kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên; cũng là dịp quan trọng để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước trong bối cảnh vừa hoàn thành sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính, tổ chức quyền địa phương 2 cấp.

Ông Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh việc lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới là nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố Hà Nội trong năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, các cấp ủy, tổ chức Đảng của Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy và 5 vấn đề trọng tâm mà đồng chí Tổng Bí thư đã nêu tại Hội nghị toàn quốc vừa qua.

Từ nay đến ngày bầu cử 15/3/2026 còn khoảng gần 4 tháng, trong khi khối lượng công việc cần triển khai rất lớn, yêu cầu rất cao. Các đoàn công tác của Thành ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các xã, phường để bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy và Hội đồng Nhân dân thành phố đã quán triệt về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; phổ biến hướng dẫn về kế hoạch của Ban Chỉ đạo thành phố.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra ngày 15/3/2026 theo Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về "lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031."

Đây là thời điểm cả nước đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước sau gần 40 năm đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và có ý nghĩa lịch sử to lớn trên mọi mặt đời sống, kinh tế-xã hội, song vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng “tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”.../.

