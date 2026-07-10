Điểm sàn đại học 16-25 điểm: Bí quyết xếp nguyện vọng tăng cơ hội trúng tuyển

Các trường đại học đồng loạt công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026. Chuyên gia lưu ý điểm sàn chỉ là điều kiện xét tuyển, không phải điểm chuẩn; thí sinh cần cân nhắc kỹ khi sắp xếp nguyện vọng.

Các trường đại học trên cả nước đã công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026, dao động từ 16-25 điểm tùy ngành và phương thức. Trường Đại học Thương mại giữ mức sàn 20 điểm cho tất cả các ngành; Trường Đại học Giao thông Vận tải áp dụng từ 16-21 điểm; Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố điểm sàn theo từng phương thức xét tuyển, đồng thời có thêm điều kiện với một số chương trình đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ban hành ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sư phạm, sức khỏe và pháp luật. Các chuyên gia lưu ý điểm sàn chỉ là ngưỡng tối thiểu để tham gia xét tuyển, không phải điểm chuẩn.

Thí sinh cần tham khảo phổ điểm, điểm chuẩn các năm trước và quy đổi điểm giữa các phương thức để sắp xếp nguyện vọng phù hợp, tăng cơ hội trúng tuyển./.

Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn các ngành pháp luật, sức khỏe và giáo viên Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm sàn các ngành sức khoẻ, sư phạm và pháp luật dao động từ 17 đến 22 điểm, trong đó cao nhất là các ngành Răng-Hàm-Mặt và Y khoa.