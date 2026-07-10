8 tỉnh Bắc Bộ có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này.

Theo đó, từ 8 giờ phút đến 13 giờ 30 phút ngày 10/7, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5-15mm, có nơi trên 30mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Nậm Sỏ, Tà Tổng; Bum Tở, Khoen On, Lê Lợi, Mù Cả, Mường Tè, Nậm Hàng, Thu Lũm (tỉnh Lai Châu).

Tại tỉnh Điện Biên là các xã, phường: Mường Lay, Mường Phăng, Mường Tùng, Nà Tấu, Điện Biên Phủ, Pu Nhi, Sín Thầu.

Tỉnh Sơn La có các xã, phường: Chiềng Lao, Mường Bú, Mường La; Chiềng Hặc, Chiềng Hoa, Chiềng Sung, Mai Sơn, Mường Hung, Mường Khiêng, Tà Hộc, Tạ Khoa, Tà Xùa, Xím Vàng, Yên Châu.

Đối với tỉnh Phú Thọ là các xã, phường: An Nghĩa, Bằng Luân, Lập Thạch, Long Cốc, Phong Châu, Phùng Nguyên, Thái Hòa, Văn Miếu, Võ Miếu; An Bình, Bản Nguyên, Bình Phú, Chân Mộng, Chí Đám, Cự Đồng, Đại Đình, Dân Chủ, Đan Thượng, Đạo Trù, Đào Xá, Đoan Hùng, Dũng Tiến, Hải Lựu, Hợp Lý, Hương Cần, Hy Cương, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Thủy, Lâm Thao, Mường Bi, Phú Mỹ, Phù Ninh, Tam Đảo, Tam Dương Bắc, Tam Sơn, Tây Cốc, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thọ Văn, Trạm Thản, Vạn Xuân, Yên Lãng.

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai gồm các xã, phường: Thác Bà, Chế Tạo, Hưng Khánh, Lao Chải, Văn Chấn.

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Các xã, phường tỉnh Tuyên Quang có nguy cơ lũ quét, sạt lở gồm: Hùng Lợi, Mỹ Lâm, Đông Thọ, Hồng Sơn, Minh Thanh, Nhữ Khê, An Tường, Sơn Dương, Sơn Thủy, Tân Trào, Tri Phú, Trung Sơn, Trường Sinh; Bình Ca, Lực Hành, Minh Quang, Nà Hang, Bình Thuận, Minh Xuân, Nông Tiến, Phú Lương, Tân An, Tân Long, Tân Mỹ, Tân Thanh, Thái Bình, Yên Sơn.

Cùng với đó, tỉnh Thái Nguyên có các xã, phường: Bình Thành, Bình Yên, Đại Phúc, Đại Từ, Định Hóa, Đức Lương, Hợp Thành, La Bằng, Phú Đình, Phú Lạc, Phú Lương, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Trung Hội, Yên Trạch; An Khánh, Nghĩa Tá, Phượng Tiến, Vạn Phú, Vô Tranh; Bằng Vân, Chợ Mới, Đồng Hỷ, Kha Sơn, Kim Phượng, Lam Vỹ, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Phổ Yên, Quan Triều, Quyết Thắng, Trung Thành, Vạn Xuân, Phú Bình, Quân Chu, Quang Sơn, Tân Cương, Thanh Thịnh, Văn Hán, Văn Lăng, Yên Phong.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh có các xã, phường: Ba Chẽ; Điền Xá, Cao Xanh, Đông Mai, Hoành Bồ, Mông Dương; Bình Liêu, Đặc khu Vân Đồn, Đông Ngũ, Hải Lạng, Kỳ Thượng, Lục Hồn, Lương Minh, An Sinh, Bãi Cháy, Bình Khê, Cẩm Phả, Cửa Ông, Đông Triều, Hà Lầm, Hạ Long, Hà Tu, Hồng Gai, Mạo Khê, Quang Hanh, Tuần Châu, Uông Bí, Vàng Danh, Việt Hưng, Yên Tử, Quảng Hà, Quảng La, Quảng Tân, Thống Nhất, Tiên Yên.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 7 giờ ngày 9/7 đến 7 giờ ngày 10/7, khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Tà Tổng 131,4mm (Lai Châu); P.Na Lay 97,8mm (Điện Biên); Hua Trai 215mm (Sơn La); Bằng Luân 119,8 mm (Phú Thọ); Đập Thuỷ điện Thác Bà 143,6mm (Lào Cai); Trung Minh 156,6mm (Tuyên Quang); Phúc Lương 327,4mm (Thái Nguyên); Ba Chẽ 158,2mm (Quảng Ninh);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 8 tỉnh Bắc Bộ và Cao nguyên Trung Bộ Dự báo từ 12 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút ngày 29/6, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang và Gia Lai có mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; Quảng Ninh từ 10-20mm, có nơi trên 20mm.

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