Siêu bão BAVI giảm cường độ và hướng về phía Bắc Đài Loan (Trung Quốc)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo trong 24 giờ tới bão BAVI di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và cường độ có xu hướng giảm dần hướng về phía Bắc của Đài Loan (Trung Quốc).

Trong khoảng 2-3 ngày tiếp sau bão BAVI tiếp tục di chuyển lên phía Bắc, hướng lệch hơn nhiều lên phía Bắc, vùng đổ bộ của bão giữa 2 tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang của Trung Quốc, thời gian đổ bộ vào khoảng đêm 11 rạng sáng ngày 12/7, cường độ bão khi đổ bộ mạnh cấp 10-12, giật cấp 14.

Bão BAVI không di chuyển vào Biển Đông, nhưng ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa). Phía Đông của Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Hồi 7h sáng 10/7, vị trí tâm bão BAVI ở vào khoảng 20.6 độ vĩ Bắc-127.3 độ kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 650km về phía Đông Nam; cách tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 1000km về phía Đông Nam, cường độ của bão đã giảm đi đáng kể xuống còn cấp 14 (giảm 2 cấp so với ngày 9/7)./.

Siêu bão Bavi khiến hơn 40 chuyến bay từ Hong Kong bị hủy Siêu bão Bavi tiến gần Đài Loan (Trung Quốc) đã khiến hơn 40 chuyến bay từ Hong Kong bị hủy, 10 chuyến bị hoãn, trong khi các hãng hàng không triển khai chính sách miễn phí đổi vé để hỗ trợ khách.