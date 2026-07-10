Điện Biên khẩn trương ứng phó mưa lũ, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm

Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây lũ, lũ ống, sạt lở đất tại nhiều địa phương của tỉnh Điện Biên, ảnh hưởng đến đời sống người dân, sản xuất và hạ tầng.

Trước dự báo mưa lớn còn tiếp diễn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã yêu cầu các địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm và khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên, mưa lớn đã gây thiệt hại tại 15 xã trên địa bàn tỉnh. Thiên tai làm 169 nhà dân bị ảnh hưởng, gồm 1 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 102 nhà bị sạt lở hư hỏng một phần, 40 nhà nằm trong vùng nguy hiểm phải di dời khẩn cấp và 29 nhà có nguy cơ sạt lở.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, hơn 56 ha lúa bị ngập úng, sạt lở; 1 ha bí xanh bị hư hại; 3 con trâu, bò bị lũ cuốn trôi; 20 con lợn chết; 150 con gia cầm bị cuốn trôi; hơn 3,4 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Ngoài ra, mưa lũ cũng làm 3 điểm trường bị sạt lở tại xã Na Sang và Mường Tùng; 127 m kênh mương, 40 m đường ống thủy lợi bị hư hỏng; một công trình thủy điện và công trình cầu đang thi công cũng bị ảnh hưởng do lũ.

Mưa lũ cũng gây sạt lở trên 40 tuyến đường tại nhiều địa phương, trong đó nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, liên bản bị đất đá vùi lấp, xuất hiện nhiều điểm ách tắc giao thông.

Một số tuyến bị sạt lở với khối lượng đất đá lên tới hàng nghìn mét khối, nhiều vị trí nền đường, taluy và cầu bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 8 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng xung kích kiểm tra, thống kê thiệt hại, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm và tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn.

Trong ngày 9/7, đã có 41 hộ dân được sơ tán khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt; riêng xã Na Sang di dời 35 hộ. Nhiều lực lượng công an, quân sự và hàng trăm người dân cũng được huy động hỗ trợ khắc phục hậu quả tại các địa bàn bị ảnh hưởng nặng.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã có công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương duy trì chế độ trực ứng phó, theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật kịp thời các bản tin dự báo để cảnh báo đến từng thôn, bản và người dân, bảo đảm người dân chủ động phòng tránh thiên tai.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; huy động lực lượng xung kích tại chỗ khơi thông dòng chảy, sẵn sàng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đồng thời, tổ chức canh gác, kiểm soát chặt tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập hoặc có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông khi không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, phương tiện xử lý sự cố nhằm duy trì thông suốt các tuyến giao thông huyết mạch.

Đối với các công trình trọng yếu, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, khu vực khai thác khoáng sản, công trường đang thi công; bố trí lực lượng thường trực vận hành, điều tiết hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương ứng phó phù hợp với diễn biến của mưa, lũ, sạt lở; chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi, sản xuất nông nghiệp; kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh các giải pháp ứng phó. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng tránh thiên tai để người dân biết, chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại./.

Điện Biên, Sơn La khẩn cấp sơ tán dân, khắc phục sạt lở do mưa lũ Mưa lớn kéo dài từ đêm 8 đến ngày 9/7 gây sạt lở đất, ách tắc nhiều tuyến giao thông huyết mạch tại Điện Biên và Sơn La, buộc các địa phương phải khẩn cấp sơ tán dân và triển khai lực lượng ứng phó.