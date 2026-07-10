Ngày 9/7/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1248/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa cấp quốc gia, cấp ngành và địa phương.

Theo Quyết định, Bộ tiêu chí đánh giá kết quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa cấp quốc gia, cấp ngành và địa phương bao gồm:

Danh mục tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá kết quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa cấp quốc gia, cấp ngành và địa phương quy định tại Phụ lục I.

Nội dung chỉ tiêu đánh giá kết quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa cấp quốc gia, cấp ngành và địa phương gồm khái niệm, phương pháp tính; phân tổ chủ yếu; kỳ công bố; nguồn số liệu và cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp số liệu; cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá, báo cáo quy định tại Phụ lục II.

40 tiêu chí đánh giá

Bộ tiêu chí gồm 40 tiêu chí chia thành 4 nhóm chính để đánh giá kết quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa cấp quốc gia, cấp ngành và địa phương, cụ thể các nhóm tiêu chí gồm:

Nhóm tiêu chí về kinh tế (21 tiêu chí): Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành (USD, VNĐ); tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tốc độ tăng trưởng; chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội; tỷ trọng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp trong GDP; tỷ lệ đô thị hóa; tỷ lệ nội địa hóa...

Nhóm tiêu chí về xã hội (5 tiêu chí): Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng/chứng chỉ; tỷ lệ lao động có các kỹ năng công nghệ thông tin; tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên có các kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin; số sinh viên đại học trên 10.000 dân; chỉ số phát triển con người (HDI).

(Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN)

Nhóm tiêu chí về môi trường (sử dụng hiệu quả tài nguyên và hiệu quả môi trường) (11 tiêu chí): Diện tích và cơ cấu đất; tỷ lệ che phủ rừng; số khu và diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên; diện tích đất bị thoái hóa; tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý...

Nhóm tiêu chí về chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả (3 tiêu chí): Tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp; cường độ năng lượng; tỷ lệ cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm áp dụng giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Đánh giá hằng năm và định kỳ 5 năm trước ngày 30/6

Bộ Tài chính chủ trì thu thập, tổng hợp thông tin thống kê đối với các chỉ tiêu được phân công tại Phụ lục II kèm theo Quyết định; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả đánh giá hằng năm và định kỳ 5 năm trước ngày 30/6.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm chủ trì thu thập, tổng hợp thông tin thống kê đối với các chỉ tiêu được phân công tại Phụ lục II kèm theo Quyết định; căn cứ chức năng quản lý nhà nước để ban hành các chỉ tiêu cụ thể (nếu có) và thực hiện đánh giá các chỉ tiêu của năm trước liền kề, gửi Bộ Tài chính trước ngày 20/4 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ các chỉ tiêu, mục tiêu quốc gia đến năm 2030 có trách nhiệm chủ trì thu thập, tổng hợp thông tin thống kê đối với các chỉ tiêu được phân công tại Phụ lục II kèm theo Quyết định; chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tổ chức thu thập dữ liệu và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu của năm trước liền kề cấp địa phương, gửi Bộ Tài chính trước ngày 20/4 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Quốc hội khóa X: Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Quốc hội khóa X có trọng trách tiếp tục thể chế hoá cương lĩnh và chiến lược của Ðảng; cụ thể hóa đường lối, chính sách mà Ðại hội Ðảng lần thứ VIII và lần thứ IX đề ra.