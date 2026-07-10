Huy động tối đa lực lượng tăng tốc xây dựng trường nội trú vùng biên

Những ngày này, tại các công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở ở các xã Buôn Đôn, Ia Lốp và Ia R’vê (tỉnh Đắk Lắk), không khí thi công diễn ra khẩn trương.

Hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng nhiều máy móc, thiết bị được huy động tối đa, làm việc liên tục để hoàn thành các công trình đúng tiến độ, kịp đưa vào sử dụng trước lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Khẩn trương thi công

Ba công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở ở các xã Buôn Đôn, Ia Lốp và Ia R’vê được khởi công từ tháng 11/2025 với tổng mức đầu tư hơn 390 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương.

Đây là những dự án trọng điểm trong chương trình đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới của Đắk Lắk, góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng giáo dục ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Tại công trường Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Buôn Đôn (dự án có tổng mức đầu tư 248 tỷ đồng; giai đoạn 1 là trên 158 tỷ đồng), trên diện tích gần 5,8ha với các hạng mục như nhà hiệu bộ, khối phòng học hai cấp học, khu nội trú, nhà ăn, bếp và các công trình phụ trợ đang dần hoàn thiện. Giữa những cơn mưa bất chợt, hàng trăm công nhân vẫn miệt mài làm việc.

Anh Nguyễn Văn Dũng (công nhân thi công công trình cho biết), vợ chồng anh đã làm việc tại đây hơn ba tháng. Để kịp tiến độ, anh em công nhân luôn động viên nhau vượt qua khó khăn, làm việc ngày đêm. Dù nắng hay mưa, anh em đều cố gắng hết sức. Ai cũng mong công trình hoàn thành sớm để các cháu vùng biên có trường mới khang trang học tập.

Công nhân gấp rút hoàn thành hệ thống tường rào. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Theo ông Võ Quốc Tuấn, Chỉ huy trưởng công trình, đơn vị đã huy động gần 300 công nhân, tổ chức thi công ba ca liên tục; trong đó hai ca ban ngày, một ca ban đêm. Trước những khó khăn do địa bàn biên giới xa trung tâm, thời tiết mưa nhiều và chi phí vận chuyển vật tư lớn, đơn vị đã chủ động tập kết vật liệu từ nhiều tháng trước để bảo đảm thi công không bị gián đoạn. “Chúng tôi tranh thủ từng giờ, từng ngày. Mưa thì tập trung thi công trong nhà, trời nắng triển khai các hạng mục ngoài trời. Mục tiêu là hoàn thành phần xây dựng trước ngày 30/7 để còn thời gian lắp đặt thiết bị, nghiệm thu, bàn giao, bảo đảm các cháu có trường học đúng dịp năm học mới.”

Ông Võ Văn Lợi, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk nêu rõ, dù gặp nhiều khó khăn do giá vật liệu tăng, địa bàn vùng sâu, vùng xa, thời tiết bất lợi và thiếu nhân công, đến nay, ba công trình đã hoàn thành trên 80% khối lượng.

Những hạng mục nặng như kết cấu chính, lợp mái, xây tô, ốp lát, lắp cửa… cơ bản đã hoàn thành. Để bảo đảm tiến độ, Ban Quản lý dự án triển khai đợt thi công cao điểm “70 ngày đêm,” cử cán bộ, kỹ sư thường trực tại công trường để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc tiến độ và động viên các đơn vị thi công.

Tạo nền tảng phát triển giáo dục vùng biên

Dù trời mưa nhưng công trường thi công Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại Đắk Lắk vẫn hoạt động hết công suất. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Công trình xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển căn bản về giáo dục tại các xã biên giới của Đắk Lắk. Xã Buôn Đôn có hơn 45km đường biên giới tiếp giáp Campuchia, diện tích trên 111.000ha với gần 1.800 hộ dân, hơn 6.660 nhân khẩu; trong đó hơn 75% là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa bàn rộng, dân cư phân tán khiến việc đến trường của nhiều học sinh còn gặp khó khăn.

Ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Buôn Đôn nhấn mạnh, ngay từ khi dự án khởi công, chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư bám sát tiến độ từng hạng mục. Đồng thời, xã cũng khẩn trương hoàn thiện đề án thành lập trường, kiện toàn bộ máy, chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phương án tuyển sinh để trường có thể hoạt động ngay sau khi hoàn thành. Trong đó, đặc biệt ưu tiên bố trí nội trú, bán trú cho học sinh tại buôn Drang Phôk, buôn xa nhất của xã.

“Ngôi trường đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện để học sinh vùng biên được học tập trong môi trường tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giảm khoảng cách với các địa phương khác; đồng thời giúp người dân yên tâm lao động, phát triển kinh tế,” ông Lê Thanh Sơn cho biết.

Theo kế hoạch, Đắk Lắk sẽ xây dựng 5 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 4 xã biên giới và một xã giáp khu vực biên giới. Trong đó, 4 trường được đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương, một trường sử dụng nguồn vốn của Bộ Quốc phòng. Bên cạnh 3 trường đang được đẩy nhanh tiến độ tại xã Buôn Đôn, Ia Lốp và Ia R’vê, tỉnh đang chuẩn bị đầu tư thêm một trường tại xã Ea Bung.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, các địa phương đã cơ bản hoàn thành đề án thành lập trường, phương án bố trí cán bộ quản lý, giáo viên và nhu cầu tuyển dụng nhân sự. Tuy nhiên, để hoàn thiện đầy đủ các hạng mục theo thiết kế mẫu của Bộ Xây dựng, 3 công trình vẫn cần bổ sung hơn 194 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét bố trí nguồn vốn.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu, các cấp, ngành khẩn trương chuẩn bị, hoàn thiện các công việc; đồng thời đề xuất chính sách, xây dựng mô hình quản trị, phương án tổ chức hoạt động và chương trình giáo dục phù hợp với đặc thù trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới.

Trong đó, chú trọng giáo dục truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật và quốc phòng-an ninh; từng bước xây dựng các trường trở thành trung tâm giáo dục, văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực cho các xã biên giới trong tương lai.

Những ngôi trường đang dần hình thành không chỉ mang đến những lớp học mới khang trang cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số mà còn mở ra cơ hội phát triển lâu dài cho địa phương.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, các trường sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa vùng biên với các khu vực thuận lợi hơn; đồng thời tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh trên tuyến biên giới./.

Hà Tĩnh: Vượt nắng mưa, tăng tốc xây trường nội trú liên cấp vùng biên Với việc huy động tối đa nhân lực, máy móc, vật tư..., các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại Sơn Kim 1 và Hương Khê của tỉnh Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn nước rút.