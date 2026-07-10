Những dấu hiệu nhận biết nguy cơ xảy ra sạt lở đất là gì?

Mưa lớn đang diễn ra ở một số tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh khiến nhiều khu vực đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Một số dấu hiệu nhận biết nguy cơ xảy ra sạt lở đất thường thấy là: mưa dài ngày, mưa lớn tập trung trong nhiều giờ; xuất hiện vết nứt, khối trượt ở bề mặt sườn đồi, mái dốc, bờ sông, suối; xuất hiện vết rò rỉ nước mang theo bùn đất trên sườn đồi, mái dốc, mặt đất xuất hiện bùn lầy sũng nước; nghe thấy tiếng nổ, âm thanh lạ phát ra từ trong lòng đất, tiếng rơi của đất đá, âm thanh tăng dần; xuất hiện vết nứt trên tường nhà, tường bao, đồ vật trong nhà có hiện tượng rung, dịch chuyển; xuất hiện vết nứt, hố sụt trên mặt đất ở dân, vườn, lối đi; hàng rào, cọc xung quanh mái dốc bị đổ nghiêng, lớp đất bề mặt bị xói, rửa trôi; mặt đất phồng lên, cây cối bị nghiêng, rung chuyển gãy đổ; Động vật tháo chạy và phát ra tiếng kêu bất thường.

Việc nhận biết trước thiên tai do sạt lở đất gây ra là rất cần thiết để giảm thiểu rủi ro về người và tài sản khi thiên tai xảy ra./.