Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường ngày 11/7

Hà Nội sẽ tạm cấm và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường từ 7h30-12h ngày 11/7 để bảo đảm an ninh, an toàn giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân - Bộ Công an.

Cụ thể, từ 9h ngày 11/7/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

Công an thành phố phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện: Từ 7h30 đến 9h30; từ 10h30 đến 12h ngày 11/7/2026.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện: Tạm cấm đối với các xe ôtô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai 3 trên cao (từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70). Công an thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng./.