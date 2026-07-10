Multimedia

Xử lý hơn 2,39 triệu trường hợp vi phạm giao thông trong 6 tháng đầu năm 2026

Hơn 2,39 triệu trường hợp vi phạm an toàn giao thông đã bị xử lý trong 6 tháng năm 2026, tăng 43,23% so với cùng kỳ năm 2025.

vna-potal-6-thang-nam-2026-xu-ly-hon-239-trieu-truong-hop-vi-pham-giao-thong.jpg

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), 6 tháng năm 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý hơn 2,39 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, tăng gần 721,6 nghìn trường hợp (43,23%) so với cùng kỳ năm 2025.

6 tháng năm 2026, cảnh sát giao thông đã tập trung xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó có 592 nghìn trường hợp vi phạm tốc độ; 416,9 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 208 nghìn trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định; 101 nghìn trường hợp đi không đúng làn đường, phần đường; 23,9 nghìn trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; gần 17,7 nghìn trường hợp chở hàng quá tải và 955 trường hợp người điều khiển phương tiện dương tính với chất ma túy./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Xử lý vi phạm giao thông #Tăng số vụ vi phạm #Các hành vi vi phạm phổ biến #Kiểm tra và xử lý phương tiện #Ứng dụng camera AI trong giám sát #ATGT-bt
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Các trường hợp thực hiện xét tuyển viên chức

Các trường hợp thực hiện xét tuyển viên chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 259/2026/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, đáng chú ý là quy định về các trường hợp được xét tuyển, ưu tiên và tiếp nhận vào viên chức.

Nhân viên đổ xăng tại Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Giá xăng E10RON95-III ở mức 20.000 đồng/lít

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15h00 ngày 9/7/2026 của Liên Bộ Công thương - Tài chính, giá bán xăng E5RON92 không cao hơn 19.191 đồng/lít (giảm 539 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone bên cột mốc 460 Cửa khẩu Thanh Thủy. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba

Sáng 9/7/2026, Đoàn đại biểu cấp cao QĐND Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn sang tham dự các hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba tại tỉnh Bolykhamxay (Lào).