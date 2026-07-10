Xử lý hơn 2,39 triệu trường hợp vi phạm giao thông trong 6 tháng đầu năm 2026

Hơn 2,39 triệu trường hợp vi phạm an toàn giao thông đã bị xử lý trong 6 tháng năm 2026, tăng 43,23% so với cùng kỳ năm 2025.

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Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), 6 tháng năm 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý hơn 2,39 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, tăng gần 721,6 nghìn trường hợp (43,23%) so với cùng kỳ năm 2025.

6 tháng năm 2026, cảnh sát giao thông đã tập trung xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó có 592 nghìn trường hợp vi phạm tốc độ; 416,9 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 208 nghìn trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định; 101 nghìn trường hợp đi không đúng làn đường, phần đường; 23,9 nghìn trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; gần 17,7 nghìn trường hợp chở hàng quá tải và 955 trường hợp người điều khiển phương tiện dương tính với chất ma túy./.

Camera AI phát hiện hơn 19.300 vi phạm giao thông sau 3 tháng hoạt động Hệ thống camera AI cũng được khai thác để phát hiện, cung cấp hơn 1.000 lượt hình ảnh vi phạm liên quan đến trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, hỗ trợ chính quyền cơ sở xử lý kịp thời.