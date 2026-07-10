Gia Lai: Cháy nhiều tàu cá ở cảng cá Tam Quan

Một tàu cá khi đang neo đậu tại khu D đã bị bốc cháy kèm theo tiếng nổ. Sau đó, phương tiện đứt neo, bị gió thổi tấp vào bờ, gây cháy lan.

Tối ngày 9/7, Đồn biên phòng Tam Quan Nam, tỉnh Gia Lai cho biết đã cử cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các lực lượng tại chỗ để dập tắt hỏa hoạn xảy ra ở cảng cá Tam Quan.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 19h, một tàu cá đang neo đậu tại khu D đã bị bốc cháy kèm theo tiếng nổ. Sau đó, phương tiện đứt neo, bị gió thổi tấp vào bờ, gây cháy lan.

Ngay khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam đã cử 3 tổ công tác cùng các phương tiện ca nô để cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy khống chế, khoanh vùng hỏa hoạn.

Việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn do gió lớn và thủy triều rút cạn, khiến các phương tiện tham gia chữa cháy khó tiếp cận./.

Gia Lai: Sáu tàu cá ở cảng Tam Quan bị cháy rụi hoàn toàn Vào lúc 19 giờ 11, ngày 9/7/2026 tại khu neo đậu tàu cá (khu D, cảng cá Tam Quan), 1 tàu cá (chưa rõ biển kiểm soát phương tiện) bị cháy kèm tiếng nổ. Sau khi bị cháy, phương tiện đứt dây neo, bị gió đánh tấp vào bờ (khu vực Công ty Cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn), làm cháy lan thêm một số phương tiện.