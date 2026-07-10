Triển lãm tương tác "Bức tường An ninh mạng" đến Hà Nội, lan tỏa kỹ năng an toàn số

Trong khuôn khổ chương trình Gala "Tổ quốc bình yên" hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026), triển lãm tương tác "Bức tường An ninh mạng" được tổ chức tại phố đi bộ Hồ Gươm, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thực tế về an toàn, an ninh mạng.

Triển lãm diễn ra từ ngày 9-12/7 tại phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội và mở cửa miễn phí.

Được thiết kế theo hướng tương tác, trực quan và hiện đại, triển lãm kết hợp công nghệ số, mô hình mô phỏng cùng các hoạt động thực hành nhằm giúp người dân tiếp cận kiến thức về an toàn thông tin một cách sinh động, dễ hiểu.

Thông qua các không gian trưng bày, người tham quan có cơ hội tìm hiểu những thành tựu khoa học, công nghệ tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng; đồng thời nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trực tuyến phổ biến và cách phòng tránh.

Điểm nhấn của triển lãm là chuỗi hoạt động tương tác, trò chơi tìm hiểu kiến thức và các khu vực trải nghiệm thực tế, giúp người tham gia nhận diện các tình huống giả mạo, lừa đảo, công nghệ deepfake, hành vi chiếm đoạt tài khoản, qua đó nâng cao kỹ năng bảo vệ bản thân và gia đình trên môi trường số.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, Ban Tổ chức còn tổ chức các chương trình giao lưu, tặng quà cho người tham gia nhằm lan tỏa thông điệp xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thông qua không gian trưng bày, người tham quan có cơ hội tìm hiểu những thành tựu khoa học, công nghệ tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Triển lãm "Bức tường An ninh mạng" trước đó đã được tổ chức tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo người dân tham gia trải nghiệm. Việc tiếp tục đưa triển lãm đến Hà Nội góp phần phổ biến kiến thức, kỹ năng an toàn số đến cộng đồng, hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân./.