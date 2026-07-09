Gia Lai: Sáu tàu cá ở cảng Tam Quan bị cháy rụi hoàn toàn

Tối 9/7, lãnh đạo Đồn biên phòng Tam Quan Nam, Gia Lai, xác nhận hiện các cán bộ, chiến sỹ của đơn vị đang có mặt tại cảng cá Tam Quan để phối hợp với lực lượng chữa cháy và người dân khẩn trương chữa cháy các tàu cá.

Vào lúc 19 giờ 11, ngày 9/7/2026 tại khu neo đậu tàu cá (khu D, cảng cá Tam Quan), 1 tàu cá (chưa rõ biển kiểm soát phương tiện) bị cháy kèm tiếng nổ. Sau khi bị cháy, phương tiện đứt dây neo, bị gió đánh tấp vào bờ (khu vực Công ty Cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn), làm cháy lan thêm một số phương tiện.

Bước đầu xác định có khoảng 6 chiếc tàu cá bị cháy hoàn toàn, trong đó 2 chiếc ở phường Hoài Nhơn Đông, 3 chiếc ở phường Hoài Nhơn Bắc và 1 chiếc ở phường Hoài Nhơn. Hầu hết các tàu bị thiệt hại có chiều dài từ 17-21m.

Ngay khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam đã cử 3 tổ công tác cùng các phương tiện, canô để cùng lực lượng phòng cháy, chữa cháy khống chế đám cháy không cho lây lan. Được biết, khu vực này hiện đang có hàng trăm tàu cá đang được neo đậu rất gần nhau; các tàu thiệt hại trong vụ cháy đều là tàu đánh cá xa bờ của ngư dân địa phương, các con tàu này có giá trị khá lớn.

Ông Trần Hữu Thảo, Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc cho biết, các lực lượng chức năng của địa phương và Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực triển khai phương tiện dập lửa vụ cháy.

Theo ông Thảo, việc chữa cháy tại khu vực lúc này tương đối khó khăn do có gió lớn và thủy triều rút cạn làm các phương tiện tham gia chữa cháy khó tiếp cận.

Trước đó, TTXVN cũng đã thông tin về vụ cháy tàu khác xảy ra ở khu neo đậu trên đầm Thị Nại thuộc địa bàn xã Tuy Phước Đông, Gia Lai, vào trưa 29/6, gây thiệt hại nặng cho ngư dân với 12 tàu cháy hoàn toàn và 4 tàu bị cháy một phần.

Ngay sau đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chỉ đạo hỗ trợ khẩn cấp gạo và tiền mặt cho gia đình các chủ tàu; đồng thời, triển khai nghiên cứu áp dụng chính sách để hỗ trợ các ngư dân./.

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