Chiến dịch 500 ngày đêm: Tiếp nhận kỷ vật chiến tranh và hồ sơ liệt sỹ

Chiều 9/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ thành phố tổ chức Lễ tiếp nhận kỷ vật chiến tranh và hồ sơ chôn cất liệt sỹ do Nhóm Nghiên cứu dự án, sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh thuộc Đại học Công nghệ Texas Tech (Hoa Kỳ) trao tặng.

Ban Chỉ đạo Thành phố đã tiếp nhận một số hồ sơ, tài liệu và kỷ vật có giá trị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, gồm hồ sơ của 3 kỷ vật liệt sỹ; hồ sơ chỉ dẫn sơ đồ chôn cất 21 liệt sỹ tại Bệnh viện K76A; hồ sơ giải mã mật danh đơn vị 926, liên quan đến hiện vật được phát hiện tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

Những tài liệu này được Nhóm Nghiên cứu sưu tầm, tổng hợp, nghiên cứu và trao tặng nhằm hỗ trợ các cơ quan chức năng Việt Nam bổ sung nguồn dữ liệu phục vụ đối chiếu hồ sơ, xác minh nhân chứng, khảo sát thực địa và từng bước xác định vị trí chôn cất liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo thành phố, bày tỏ sự xúc động khi tiếp nhận những kỷ vật, hồ sơ tài liệu liên quan đến các liệt sỹ hy sinh trong chiến tranh, đồng thời nhấn mạnh, mỗi trang tư liệu, tấm hình, mỗi chất liệu, tài liệu, những kỷ vật được phục dựng sẽ cung cấp cho thành phố những tài liệu quý giá để làm sáng tỏ hơn thông tin về các liệt sỹ. Qua đó, góp phần thể hiện sự nỗ lực trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, thực hiện sứ mệnh thiêng liêng đưa các Anh hùng liệt sỹ trở về với gia đình, quê hương.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu cảm ơn nhóm Nghiên cứu dự án, sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh của Đại học Công nghệ Texas Hoa Kỳ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ban Chỉ đạo thành phố cam kết các tư liệu, thông tin mà Nhóm Nghiên cứu đã dày công tìm kiếm, nghiên cứu, sưu tầm và cung cấp sẽ được các cơ quan của Thành phố, đặc biệt là Bộ Tư lệnh thành phố - đơn vị đang trực tiếp thực hiện công việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, sử dụng hết sức trách nhiệm và phát huy tốt nhất cho nhiệm vụ quan trọng, đầy ý nghĩa này.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Alex Thái Đình Võ, Trung tâm Việt Nam và Văn khố Việt Nam Sam Johnson, Đại học Công nghệ Texas, đồng Trưởng nhóm Nghiên cứu dự án, sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh thuộc Đại học Công nghệ Texas cảm ơn các cơ quan Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Nhóm Nghiên cứu trong nỗ lực tìm kiếm, phục dựng thông tin tin cá nhân của các liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Alex Thái Đình Võ, các tài liệu do Nhóm Nghiên cứu cung cấp được xây dựng từ nguồn dữ liệu hơn 2,7 triệu trang tư liệu từ chiến trường của Đại học Công nghệ Texas và hơn 3 triệu trang tư liệu từ các nguồn khác nhau của Hoa Kỳ như Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ, Thư viện Quốc gia của Hoa Kỳ.

Nhóm Nghiên cứu tin tưởng có đủ khả năng hợp tác, hỗ trợ với Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu, tìm hiểu tư liệu lịch sử để xác định các sự kiện xảy ra ở đâu, có liên quan đến ai cũng như giai đoạn xác minh thông tin hài cốt các liệt sỹ thông qua thông tin, tư liệu lịch sử, bên cạnh phương pháp xác định ADN.

Luật sư Tạ Thu Phong, Trưởng nhóm Nghiên cứu tại Việt Nam cho biết, 3 kỷ vật và hồ sơ quân nhân được trao lại cho Ban Chỉ đạo Thành phố là những văn bản được phục dựng lại từ tài liệu gốc của Quân đội Hoa Kỳ đã thu lại trên chiến trường.

Hồ sơ chỉ dẫn sơ đồ chôn cất 21 liệt sỹ tại Bệnh viện K76A bao gồm cả tọa độ xác minh vị trí Bệnh viện K76A cùng sơ đồ chôn cất, mộ chí của 21 liệt sỹ với đầy đủ thông tin cá nhân và đơn vị sẽ giúp quá trình tìm kiếm, khai quật và quy tập liệt sỹ thuận lợi, nhanh chóng hơn.

Nhóm Nghiên cứu cũng trao lại cho Ban Chỉ đạo Thành phố hồ sơ giải mật mật danh đơn vị 962, sau khi gấp rút nghiên cứu, tra cứu từ các nguồn tư liệu (đơn vị 962 của Quân Giải phóng xuất hiện trong các kỷ vật được tìm thấy trong quá trình khai quật, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng).

Kỷ vật chiến tranh được trao lại cho Ban Chỉ đạo Thành phố là Giấy khen của Giải phóng quân-Khu Sài Gòn-Gia Định trao tặng cho chiến sỹ Nguyễn Minh Tiến, Trung đội phó, Đại đội 2, Tiểu đoàn 2 vì có thành tích "bình tĩnh xử trí các tình huống và chỉ huy tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ tốt." (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Luật sư Tạ Thu Phong cho biết thêm Nhóm Nghiên cứu đã tập hợp được 10 tấm ảnh liên quan đến khu vực được cho là đã chôn cất tập thể các chiến sỹ tham gia trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968 và 4 clip của quân đội Hoa Kỳ quay vào thời kỳ đó, trong đó có những hình ảnh các liệt sỹ bị hy sinh.

Các tài liệu, tư liệu này sau khi phân tích, kiểm chứng và có kết luận xác định thông tin cần thiết sẽ được trao lại cho Thành phố để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập các liệt sỹ.

Việc tiếp nhận các hồ sơ, kỷ vật chiến tranh lần này không chỉ bổ sung thêm nguồn thông tin có giá trị phục vụ công tác chuyên môn mà còn mở rộng cơ hội kết nối các nguồn dữ liệu lịch sử, kết hợp thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ và chính quyền địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của sự hợp tác, chia sẻ thông tin giữa các tổ chức nghiên cứu quốc tế với các cơ quan chức năng của Việt Nam trong nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần hàn gắn những mất mát của quá khứ bằng các hành động thiết thực và đầy tính nhân văn./.

Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hài cốt liệt sỹ đạt nhiều kết quả tích cực Đến nay, các địa phương đã tìm kiếm, quy tập được 1.312 hài cốt liệt sỹ (trong nước 396, Lào 174, Campchia 742) và 03 mộ liệt sỹ tập thể tại tỉnh Tuyên Quang.

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