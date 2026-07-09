Hưng Yên: Xã Nghĩa Trụ và Phụng Công được công nhận là đô thị loại 3

Ngày 9/7, tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã thống nhất thông qua Đề án công nhận xã Nghĩa Trụ, xã Phụng Công là đô thị loại 3.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, xã Nghĩa Trụ nằm ở vị trí cửa ngõ chiến lược của đô thị Văn Giang, tiếp giáp trực tiếp với Thủ đô Hà Nội và nằm trên các trục giao thông đối ngoại huyết mạch như đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đường Vành đai 3.5 và đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô.

Xã Nghĩa Trụ được xác định là địa bàn trọng điểm có quy mô diện tích tự nhiên rộng 22,8 km² và dân số trên 51.460 người. Năm 2025, toàn xã đạt 152 triệu đồng/người/năm, cao vượt trội và bằng 1,9 lần so với mức bình quân chung toàn tỉnh Hưng Yên.

Đối với Đề án công nhận xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên là đô thị loại 3 trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số và địa giới hành chính của xã Phụng Công hiện nay. Xã có diện tích tự nhiên: 14,61 km², dân số: 45.327 người.

Xã Phụng Công tiếp giáp trực tiếp với Thủ đô Hà Nội, nằm trên hành lang kinh tế trọng điểm và là cửa ngõ giao thương năng động. Phụng Công sở hữu những lợi thế đặc biệt về vị trí chiến lược, hạ tầng giao thông đối ngoại và tốc độ thu hút đầu tư.

Cũng theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, việc công nhận xã Nghĩa Trụ, Phụng Công là đô thị loại 3 là một tất yếu khách quan, có vai trò quyết định đối với tương lai phát triển của địa phương.

Việc 2 xã kể trên đạt các tiêu chí đô thị loại 3 không chỉ là sự ghi nhận khách quan những thành tựu phát triển hạ tầng, kinh tế của địa phương, mà quan trọng hơn, đây là cơ sở pháp lý nền tảng để thành lập đơn vị hành chính phường.

Cùng với đó, việc 2 xã được công nhận là đô thị loại 3 còn mở ra cơ hội đổi mới mô hình quản lý từ "chính quyền nông thôn" sang "chính quyền đô thị," tạo sức hút mạnh mẽ để tiếp tục khơi thông các nguồn vốn đầu tư, nâng cao hơn nữa chất lượng sống cho nhân dân.

Ghi nhận thực tế tại 2 xã Nghĩa Trụ và Phụng Công cho thấy, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đã đồng bộ, gồm: đường giao thông, trường học, cây xanh, điện, nước, cơ sở y tế, chợ... đều theo tiêu chuẩn đô thị hiện đại. Hai xã đang sở hữu diện mạo kiến trúc cảnh quan và bộ khung hạ tầng kỹ thuật đạt mức đồng bộ cao, là một trong những khu vực đáng sống nhất vùng ven Thủ đô.

Tỷ lệ lấp đầy quy hoạch lý tưởng khi hai địa bàn xã có sự hình thành và vận hành của các dự án đô thị có quy mô lớn như: Vinhomes Ocean Park 2, Ocean Park 3, Khu đô thị phía Đông Văn Giang cùng dự án Khu công nghiệp Văn Giang-giai đoạn 1,... Các khu đô thị và khu công nghiệp đã tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi toàn diện cấu trúc kinh tế, vị thế và diện mạo của địa phương.

Cùng với diện mạo đô thị, xã Nghĩa Trụ và Phụng Công còn là nơi đặt cơ sở của các thiết chế giáo dục, thể thao tầm cỡ quốc gia như trường Đại học Mở cơ sở 2, phân hiệu Đại học Bách khoa Hà Nội, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF với sân vận động có sức chứa lên đến 60.000 người…

Hệ thống nhà ở của người dân đạt tỷ lệ 100% kiên cố, mảng xanh đô thị công cộng được quy hoạch bài bản với tỷ lệ không gian xanh chiếm trên 35% diện tích tự nhiên…/.

Hưng Yên: Nhiều xã thành phường - bước tiến dài về tiến trình phát triển đô thị Việc nhiều xã của Hưng Yên đang hoàn tất thủ tục lên phường, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt không chỉ phản ánh tốc độ đô thị hóa mà còn tạo nền tảng quan trọng cho chặng đường phát triển.

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