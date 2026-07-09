Lâm Đồng: Một người tử vong trong đám cháy ở trung tâm Đà Lạt

Đến tối 9/7, qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã xác định có một nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà dân trên đường Trương Công Định (gần khu Hòa Bình, phường Xuân Hương-Đà Lạt, Lâm Đồng) vào chiều cùng ngày.

Nạn nhân thiệt mạng là nam giới, khoảng 60 tuổi, nghi là chủ căn nhà nơi xảy ra hỏa hoạn.

Đến nay, đám cháy trên đã được khống chế hoàn toàn, không gây ảnh hưởng khu vực xung quanh, vốn là con phố đông đúc, sầm uất nhất nhì Đà Lạt.

Cơ quan chức năng cũng tiếp tục triển khai công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Như TTXVN đã thông tin, khoảng 13 giờ 30 ngày 9/7, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tầng hầm trong căn nhà đoạn cuối dốc đường Trương Công Định. Khi phát hiện đám cháy, nhiều gia đình và người dân gần đó đã hô hoán, dập lửa nhưng bất thành nên đã gọi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp hỗ trợ.

Nhận được tin báo, lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động gần 10 xe chữa cháy, hàng chục chiến sỹ đến hiện trường, phối hợp với Công an, dân quân phường Xuân Hương-Đà Lạt triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát ở tầng hầm, có nhiều vật dụng dễ cháy nên công tác cứu hộ gặp nhiều bất lợi. Lực lượng chữa cháy phải dùng bình dưỡng khí, mặt nạ phòng độc để tiếp cận hiện trường do lượng khói phát ra rất lớn.

Dù gặp khó khăn nhưng các lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 4 người bị mắc kẹt trong đám cháy trên. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế./.

Nỗ lực khống chế vụ cháy tại khu trung tâm Đà Lạt Chiều 9/7, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại dốc Trương Công Định (Lâm Đồng), ghi nhận đến 15 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng vẫn tích cực triển khai cứu hộ.