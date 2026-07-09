Cần Thơ: Bắt khẩn cấp nghi can cướp giật tài sản khiến một người tử vong

Ngày 9/7, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5, thành phố Cần Thơ đã phê chuẩn quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Thạch Nhật Khải (23 tuổi, trú tại xã Kế Sách) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Liên quan vụ án, Khưu Minh Tiến (31 tuổi, trú xã Thới An Hội) đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, sáng cùng ngày, ông Từ Xương (63 tuổi, trú xã Tài Văn), nạn nhân trong vụ việc, đã tử vong sau quá trình điều trị do thương tích nặng. Người bị cướp giật tài sản là bà Lâm Thị Liêm (62 tuổi), vợ ông Xương.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng sáng 7/7, ông Xương điều khiển xe máy chở vợ từ nhà đến phường Mỹ Xuyên. Khi lưu thông trên tuyến Đường tỉnh 934, đoạn qua khu vực Thạnh Lợi, phường Mỹ Xuyên, hai đối tượng đi xe máy cùng chiều áp sát.

Khưu Minh Tiến đã giật sợi dây chuyền vàng 24K, nặng khoảng 3 chỉ của bà Liêm đang đeo trên cổ. Sau khi giật được tài sản, hai đối tượng tăng ga bỏ chạy. Ông Xương lập tức điều khiển xe truy đuổi và tri hô.

Khi đến khu vực ấp Hà Bô, xã Tài Văn, xe của ông Xương va chạm với xe của hai nghi phạm khiến cả hai vợ chồng ngã xuống đường. Trong lúc bỏ chạy, Thạch Nhật Khải điều khiển xe lấn sang phần đường bên trái, va chạm với một người đi đường làm người này bị thương rồi tiếp tục tẩu thoát theo hướng xã Liêu Tú.

Tại hiện trường, Khưu Minh Tiến vứt sợi dây chuyền vừa cướp được xuống lề đường và bỏ chạy bộ nhưng bị người dân khống chế, giao cho lực lượng Công an. Đến tối cùng ngày, Thạch Nhật Khải bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn.

Ông Từ Xương được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, gia đình đưa ông về nhà và ông đã tử vong vào sáng 9/7.

Làm việc với cơ quan điều tra, Khưu Minh Tiến khai sáng 7/7 thuê xe ôm đến bến xe trên đường Lê Duẩn (phường Phú Lợi) để mua ma túy thì gặp Thạch Nhật Khải. Hai người sau đó bàn bạc tìm tài sản để cướp giật nhằm có tiền mua ma túy. Khải điều khiển xe máy chở Tiến đến khu vực chợ Mỹ Xuyên, phát hiện vợ chồng ông Xương nên áp sát để thực hiện hành vi cướp giật dây chuyền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

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