Đề nghị truy tố 65 bị can trong vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) vừa ra bản kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 65 bị can trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương.

Cơ quan Công an xác định 2 bị can có vai trò chủ chốt trong vụ án là Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú tại phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) và Lê Văn Đông, tức Đông “Timo,” chồng Mai Anh (sinh năm 1978, trú tại phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

Theo tài liệu vụ án, năm 2015, Mai Anh bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Hội đồng giám định Viện pháp y Tâm thần Trung ương ban hành kết luận giám định nêu "Bị can Nguyễn Thị Mai Anh bị bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực... Bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi."

Lợi dụng thời gian được đi chữa bệnh tại Viện pháp y tâm thần trung ương, Mai Anh đã trốn khỏi nơi chữa bệnh và móc nối với nhiều đối tượng để làm giả tài liệu liên quan đến việc giám định pháp y tâm thần. Với những giấy tờ được làm từ tài liệu giả này, nhiều phạm nhân đang thi hành án tại các Trại giam Thanh Lâm, Trại giam số 5 Bộ Công an được tòa án ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Trong vụ án, hàng loạt bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng cán bộ Viện kiểm sát, Công an cũng bị đề nghị truy tố. Các bị can còn sử dụng chính địa điểm nơi chữa bệnh bắt buộc tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 để làm nơi thực hiện các hành vi phạm tội và che giấu hành vi vi phạm với cơ quan chức năng. Việc này thể hiện tính chất tinh vi, xảo quyệt trong quá trình phạm tội.

Cơ quan điều tra cho rằng, đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc Mai Anh, Lê Văn Đông cùng nhiều bị can khác đang được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nhưng vẫn sinh hoạt, đi lại như bình thường, trốn khỏi nơi chữa bệnh bắt buộc và phạm tội mới, thậm chí rủ các bác sỹ cùng sử dụng trái phép ma túy.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2021, Nguyễn Thị Mai Anh đã nhiều lần tổ chức và chi trả kinh phí cho cán bộ, nhân viên thuộc Viện pháp y tâm thần Trung ương nghỉ dưỡng. Kết luận điều tra cho thấy, Mai Anh nhận tiền của nhiều trường hợp khác, chuyển cho bác sỹ để họ làm sai lệch kết quả giám định pháp y tâm thần nhằm giúp người khác được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tổng số, Mai Anh môi giới hối lộ hơn 3,8 tỷ đồng và hưởng lợi gần 3,2 tỷ đồng từ việc này.

Trong số các bị can, bị xác định có vai trò lớn nhất là Nguyễn Thị Mai Anh (có 7 tiền án, tiền sự) ở vụ án này bị đề nghị truy tố các tội “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ.” Chồng Mai Anh là bị can Lê Văn Đông (có 13 tiền án, tiền sự) bị đề nghị truy tố về các hành vi trái phép liên quan ma túy.

Trước đó, liên quan đến vụ án này, Cơ quan điều tra đã khởi tố 67 bị can, trong đó có một bị can bị chết, một bị can bị bỏ trốn và bị truy nã, còn lại là 65 bị can.

Theo kết luận điều tra, các bị can bị đề nghị truy tố về 9 tội danh gồm: “Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”./.

Mở rộng vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Khởi tố thêm 26 bị can Công an Hà Nội mở rộng điều tra vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, khởi tố thêm 26 bị can, nâng tổng số lên 66 người; làm rõ sai phạm giám định, thu giữ hơn 10 tỷ đồng.