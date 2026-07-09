Hà Nội chọn 2 xã Phúc Thịnh và Thư Lâm thí điểm mô hình 'xã xã hội chủ nghĩa'

Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, phục vụ nhân dân, lấy chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo phát triển.

Đây là nội dung được nêu trong Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 8/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về xây dựng và triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết nêu rõ, việc thí điểm nhằm kiểm nghiệm, cụ thể hóa các giá trị, mục tiêu và đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở cấp cơ sở, đồng thời hình thành mô hình quản trị xã, phường hiện đại, phục vụ, minh bạch, hiệu quả, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo cơ sở để từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách và nhân rộng trên toàn thành phố.

Nghị quyết xác định, mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" phải đặt người dân ở vị trí trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu và động lực của phát triển. Các chủ trương, chính sách và giải pháp được triển khai phải hướng tới nâng cao chất lượng sống, bảo đảm công bằng, tiến bộ xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; đồng thời phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường, gắn tăng trưởng với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Theo Nghị quyết, hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm được lựa chọn triển khai thí điểm theo lộ trình cụ thể, bảo đảm phù hợp với định hướng tổ chức không gian phát triển, điều kiện hạ tầng, tiềm năng phát triển, năng lực quản trị và mức độ sẵn sàng đổi mới của hệ thống chính trị cơ sở.

Thành phố sẽ đánh giá toàn diện tác động của quá trình thí điểm, làm rõ những thuận lợi, khó khăn về nguồn lực, hạ tầng, nhân lực, dữ liệu và năng lực quản trị; đồng thời nghiên cứu tác động liên vùng, liên xã, liên phường, nhất là về kết nối hạ tầng, giao thông, dịch vụ đô thị, dân cư, môi trường, an ninh, trật tự để kịp thời hoàn thiện mô hình.

Để bảo đảm hiệu quả triển khai, Hà Nội sẽ tập trung hoàn thiện thể chế và xây dựng cơ chế thí điểm có kiểm soát đối với các nội dung mới như tổ chức lại không gian phát triển, mô hình quản trị xã, phường phục vụ, cơ chế tham gia của người dân, hệ thống đo lường chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc.

Thành phố cũng sẽ rà soát, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thống nhất, có khả năng định lượng và giám sát trong thực tiễn. Cùng với đó, thành phố chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; bố trí nguồn lực ưu tiên cho địa bàn thí điểm; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung, phát triển chính quyền số cấp xã với dịch vụ công trực tuyến toàn trình, hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và các công cụ giám sát, đánh giá dựa trên dữ liệu.

Công tác truyền thông cũng được tăng cường nhằm tạo đồng thuận xã hội, phát huy vai trò giám sát, phản biện và sự tham gia của nhân dân trong quá trình triển khai mô hình.

Theo lộ trình, năm 2026, Hà Nội sẽ hoàn thiện Đề án, ban hành kế hoạch triển khai và các chương trình, dự án thành phần. Giai đoạn 2027-2030 sẽ tổ chức triển khai đồng bộ tại hai địa bàn thí điểm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả và điều chỉnh các nội dung chưa phù hợp.

Năm 2030, thành phố sẽ sơ kết, đánh giá kết quả thí điểm để hoàn thiện cơ chế, chính sách, làm cơ sở xem xét mở rộng mô hình; giai đoạn 2031-2035 tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng tại các địa bàn đủ điều kiện, trước khi tổng kết toàn diện vào năm 2035.../.

Xã, phường xã hội chủ nghĩa: Tạo động lực phát triển từ cơ sở Việc xây dựng Đề án thí điểm mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" cho thấy quyết tâm đổi mới phương thức quản trị, hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm của Hà Nội.