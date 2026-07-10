Đứng dậy sau vấp ngã và trở thành bí thư chi bộ uy tín

Ở xã vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, Bí thư chi bộ thôn Cung 11 (trước sáp nhập) Sùng A Mùa bằng sự nỗ lực và lòng quyết tâm đã vượt qua cám dỗ và mặc cảm để đứng dậy sau vấp ngã rồi phấn đấu trở thành người có uy tín trong cộng đồng.

Vượt qua quá khứ lầm lỡ

Anh Sùng A Mùa sinh năm 1985, dân tộc Mông ở thôn Cung 11 (cũ), xã Mù Cang Chải. Anh sinh ra trong một gia đình có 3 anh em, anh là con cả. Nhớ lại quá khứ lầm lỡ, anh Sùng A Mùa bộc bạch năm 2010, lúc ấy anh 25 tuổi, do bạn bè rủ rê và cũng tò mò thử một lần cho biết mà anh sa ngã vào con đường nghiện ngập. Thời gian đầu, mỗi tháng anh chỉ hút đôi ba lần nên gia đình không hay biết. Tuy nhiên càng về sau, cơn nghiện ngày một dày lên. Cuộc sống đã vốn khó khăn càng trở nên vất vả hơn.

Năm 2012, cuộc vận động cai nghiện cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Mù Cang Chải được triển khai.

Được sự động viên của gia đình, chính quyền cùng với quyết tâm của bản thân, anh Sùng A Mùa tự nguyện đăng ký cai nghiện để làm lại cuộc đời. Được sự giúp đỡ của cán bộ Trung tâm cai nghiện và nỗ lực bản thân, anh đã cắt được cơn nghiện. Hơn 2 năm trời, anh mới lấy lại được sức khỏe và “đoạn tuyệt” với ma túy.

Đến tháng 12/2014, sau khi cai nghiện thành công và trở về địa phương anh rất mặc cảm, tự ti với họ hàng, gia đình và xã hội. Sau đó, anh nghĩ nếu muốn người khác công nhận thì bản thân cần thay đổi, sống có ích trong cộng đồng và quyết tâm để có tương lai tươi sáng cho con cái.

Uy tín trong cộng đồng

Đầu năm 2015, anh Mùa lấy vợ và đến cuối năm vợ chồng anh đón con trai đầu lòng. Thời gian này, vợ chồng anh chăm chỉ làm nương rẫy, trồng ngô, lúa và nuôi thêm gà, lợn. Nhờ sự chăm chỉ, chịu khó, cuộc sống của gia đình ngày càng được cải thiện.

Sau quá trình thử thách bản thân, đến năm 2018, anh Sùng A Mùa được Ban cán sự thôn và bà con tin tưởng bầu làm thôn đội trưởng. Ban đầu cũng hơi e ngại, nhưng được sự động viên của bà con và chính quyền, anh đã hoàn thành xuất sắc công việc.

Từ 2018 đến nay, anh Sùng A Mùa (giữa) đã truyền cảm hứng và giúp hàng chục người cai nghiện thành công, làm lại cuộc đời và điều trị uống thuốc methadone. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Với sự cố gắng và nỗ lực của bản thân, năm 2020, anh Mùa vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Sau đó đến năm 2022, anh được mọi người tín nhiệm và bầu làm Bí thư chi bộ thôn. Với bài học xương máu của bản thân và nhận thấy tác hại của ma túy đối với gia đình, xã hội, trong thời gian này, anh Mùa luôn nỗ lực giúp đỡ người nghiện trong thôn.

Là một người chăm chỉ, có kỷ luật, thấu hiểu dân bản và chịu khó tìm hiểu những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nên anh Sùng A Mùa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng với dân bản xây dựng địa bàn “sạch” về ma túy.

Từ 2018 đến nay, anh đã giúp hàng chục người cai nghiện thành công, làm lại cuộc đời và điều trị uống thuốc methadone. Từ một thôn phức tạp về ma túy, thôn Cung 11 (cũ) không còn trường hợp dương tính với ma túy.

Được anh Sùng A Mùa truyền cảm hứng, giúp đỡ cai nghiện thành công, anh Mùa A Cớ chia sẻ, năm 2018 khi còn học năm cuối trung học phổ thông, do bạn bè rủ rê anh sa ngã vào nghiện ma túy.

Được thôn đội trưởng Sùng A Mùa thường xuyên đến nhà động viên, chia sẻ và truyền cảm hứng từ câu chuyện của bản thân, anh có thêm động lực quyết tâm cai nghiện. Đến năm 2020, anh cai nghiện thành công và trở về địa phương làm lại cuộc đời. Từ đó đến nay, anh tránh xa ma túy, yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế để cuộc sống tốt hơn.

Ngoài ra, anh Sùng A Mùa luôn chịu khó nghiên cứu, tìm tòi và ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống, giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, từ bỏ các hủ tục lạc hậu để xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

Từ ngày 1/7/2026 sau khi sáp nhập 3 thôn gồm: Cung 11, Mồ Dề, Háng Phừ Loa và lấy tên Mồ Dề, anh Sùng A Mùa được nhân dân bầu làm Trưởng ban công tác Mặt trận thôn. Trên cương vị công tác mới, anh Mùa tiếp tục gương mẫu, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, anh Sùng A Mùa còn tích cực phát triển kinh tế gia đình. Hiện gia đình anh nuôi 3 con trâu, hơn 10 con lợn, gần 200 con gà và kết hợp trồng lúa, ngô. Nhờ đó, mỗi năm mang lại thu nhập cho gia đình hơn 100 triệu đồng.

Từ một người từng nghiện ma túy, bằng nghị lực phi thường, anh Sùng A Mùa trở thành một người được dân bản yêu quý và có uy tín ở địa phương. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Mù Cang Chải là xã vùng cao, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, dân cư phân bố không đồng đều, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Với trình độ dân trí còn thấp nên nơi đây tiềm ẩn tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy.

Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền xã Mù Cang Chải xác định xây dựng “xã không ma túy” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Đặc biệt, những người sau khi cai nghiện trở về địa phương hầu hết đều mặc cảm, tự ti với gia đình và xã hội. Để tiếp thêm động lực và mở ra cánh cửa làm lại cuộc đời cho họ, chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã đã triển khai nhiều giải pháp và giúp không ít người lầm lỡ quay về với gia đình, làm lại cuộc đời. Điển hình là anh Sùng A Mùa.

Đánh giá về anh Sùng A Mùa, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải Giàng A Câu, cho biết đồng chí Sùng A Mùa là tấm gương sáng trong việc tái hòa nhập cộng đồng. Đồng chí không những từ bỏ hẳn ma túy mà còn giúp đỡ nhiều người nghiện trong thôn, bản cai nghiện, tránh xa ma túy. Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát những người sau cai nghiện trở về địa phương có ý chí phấn đấu phát triển kinh tế để giúp đỡ, hỗ trợ họ trở thành người có ích trong xã hội.

Đại úy Lương Hà Tú, Phó Trưởng Công an xã Mù Cang Chải, cho hay anh Sùng A Mùa là người sau cai nghiện trở về địa phương rất tích cực, năng động và thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an xã đến tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng ma túy. Đặc biệt, trong năm 2026, xã Mù Cang Chải tập trung triển khai xây dựng "xã không ma túy," anh Sùng A Mùa có đóng góp lớn giúp lực lượng Công an xã làm “sạch” thôn Cung 11 không còn người nghiện ma túy. Đây là tấm gương sáng để lan tỏa trong cộng đồng, truyền cảm hứng, tạo động lực giúp những người sau cai nghiện thành công trở về địa phương làm lại cuộc đời, xây dựng cuộc sống mới./.

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