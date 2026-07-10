Việt Nam dự kiến có vaccine công nghệ chiến lược thế hệ mới từ năm 2028

Các vaccine thế hệ mới đạt tiêu chuẩn quốc tế, thuộc định hướng phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia, dự kiến sẽ được sản xuất tại Nhà máy vaccine và Sinh phẩm VNVC (Tây Ninh) từ năm 2028, góp phần tăng cường năng lực tự chủ y tế và mở rộng cơ hội tiếp cận vaccine cho người dân với chi phí hợp lý.

Các thông tin trên được công bố tại Hội nghị Cấp cao Việt Nam-Pháp do Bộ Y tế Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán tại Việt Nam tổ chức với chủ đề “Tăng cường hợp tác triển khai công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược về phát triển vaccine thế hệ mới tại Việt Nam,” diễn ra sáng 9/7 tại Hà Nội.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang quyết liệt triển khai các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển công nghệ chiến lược quốc gia, sản phẩm công nghệ chiến lược; phát huy vai trò của kinh tế tư nhân; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo các Nghị quyết 57, 68, 72 của Bộ Chính trị và Quyết định số 21 của Thủ tướng Chính phủ, dựa trên nền tảng Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Pháp cũng như các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực y tế, khoa học công nghệ và vaccine.

Hội nghị cấp cao với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Bộ Y tế Việt Nam; Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam; đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF); các chuyên gia, nhà khoa học, Tập đoàn Dược phẩm Sanofi và Công ty Vắcxin Việt Nam (VNVC). (Nguồn: Vietnam+)

Sản xuất vaccine là một trong những lĩnh vực có yêu cầu cao nhất về khoa học, công nghệ và quản lý chất lượng. Việc nghiên cứu và phát triển một loại vắc xin mới thường kéo dài nhiều năm, đòi hỏi nguồn lực lớn, quy trình sản xuất chuyên biệt cùng hệ thống kiểm định nghiêm ngặt nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Tại hội nghị, Công ty vaccine Việt Nam (VNVC) và Tập đoàn Sanofi (Pháp) công bố những bước tiến mới trong tiến trình hợp tác sản xuất vắc xin công nghệ cao của Sanofi tại Nhà máy vaccine và Sinh phẩm VNVC.

Theo lộ trình, Sanofi và VNVC sẽ hợp tác sản xuất một số vắc xin thiết yếu có nhu cầu cao cho trẻ em và người lớn của Sanofi.

Dự kiến những lô vaccine quan trọng thế hệ mới đầu tiên của Sanofi sẽ được sản xuất tại Nhà máy vaccine và Sinh phẩm VNVC từ năm 2028.

Nhà máy vaccine và Sinh phẩm VNVC đáp ứng các tiêu chuẩn EU-GMP, WHO-GMP và FDA Hoa Kỳ, với công suất thiết kế khoảng 100 triệu liều mỗi năm, sẵn sàng đáp ứng tiến trình mở rộng danh mục vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng quốc gia, góp phần gia tăng cơ hội tiếp cận các vaccine thế hệ mới cho người dân với chi phí đầu tư tối ưu. Nhà máy vaccine và Sinh phẩm VNVC dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2027, sản xuất vaccine từ năm 2028 và thương mại hóa các vaccine thế hệ mới từ 2029.

Có mặt tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh cần phát huy vai trò của khu vực tư nhân, đồng thời Nhà nước tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế mua sắm công để tạo thị trường ổn định, qua đó khuyến khích doanh nghiệp đầu tư dài hạn, thúc đẩy phát triển công nghệ và sản xuất vắc xin trong nước.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc VNVC, khẳng định trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, với vị thế được nâng cao và có nhiều cơ chế, chính sách ngày càng thuận lợi hơn, khu vực kinh tế tư nhân xác định sẵn sàng chủ động tham gia đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đóng góp cùng Nhà nước xây dựng năng lực quốc gia về khoa học, công nghệ và y tế.

Ông Ngô Chí Dũng nhấn mạnh bài học từ đại dịch COVID-19 cho thấy Việt Nam cần quyết tâm đầu tư lớn cho phát triển năng lực chủ động nghiên cứu, sản xuất vắc xin công nghệ cao. Tại Việt Nam, các chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước, định hướng của Chính phủ và sự hướng dẫn của Bộ Y tế đã tạo động lực để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất vaccine thế hệ mới phát triển năng lực ngành công nghiệp dược phẩm công nghệ cao tại Việt Nam.

Kết thúc hội nghị, các đại biểu thống nhất rằng phát triển hệ sinh thái sản xuất vaccine và thúc đẩy hợp tác công-tư sẽ giúp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ y tế và hướng tới trở thành trung tâm sản xuất vắc xin của khu vực./.