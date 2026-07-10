Việc Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được đưa vào hoạt động trong những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7 không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống y tế chất lượng cao của Việt Nam, mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh hiện đại cho người dân.

Đây cũng là minh chứng sinh động cho việc hiện thực hóa chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm.

Xây dựng một nền y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm

Sau nhiều năm chờ đợi, hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã chính thức đi vào vận hành, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế tại Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện để người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và nhiều địa phương lân cận được tiếp cận các kỹ thuật điều trị hiện đại ngay tại khu vực.

Đây không chỉ là sự kiện có ý nghĩa đối với ngành y tế mà còn là minh chứng sinh động cho quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc đầu tư phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng hiện đại, công bằng và hiệu quả, để mọi người dân đều có cơ hội được thụ hưởng các dịch vụ y tế ngày càng chất lượng, thuận tiện và an toàn.

Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân luôn được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Các bệnh nhân xếp hàng đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Quan điểm nhất quán đó được thể hiện xuyên suốt trong các văn kiện của Đảng, từ Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đến Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Điểm xuyên suốt của các chủ trương là xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, trong đó mọi người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện, được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng, công bằng và hiệu quả; phát triển nền y tế hiện đại trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa y tế dự phòng với khám, chữa bệnh, giữa đầu tư hạ tầng với phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của toàn ngành y tế, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Đến cuối năm 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,2% dân số; mạng lưới y tế từ Trung ương đến cơ sở tiếp tục được củng cố, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân trên mọi vùng, miền.

Song song với đó, nền y học Việt Nam ngày càng khẳng định năng lực làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, như: ghép tim, ghép gan, ghép phổi, ghép đa tạng, phẫu thuật robot, can thiệp tim mạch và nhiều phương pháp điều trị tiên tiến, giúp người bệnh được tiếp cận kỹ thuật cao ngay trong nước.

Một dấu ấn nổi bật khác là những bước tiến của y tế dự phòng. Việt Nam đã kiểm soát hiệu quả nhiều dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là ứng phó thành công với đại dịch COVID-19, qua đó khẳng định năng lực điều hành, tổ chức và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Người dân đưa trẻ đến tiêm chủng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Chương trình Tiêm chủng mở rộng tiếp tục được duy trì và nâng cao hiệu quả. Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế, giúp tăng cường khả năng tự chủ trong phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an ninh y tế quốc gia.

Cùng với đó, chuyển đổi số đang tạo bước chuyển mạnh mẽ trong quản lý và khám, chữa bệnh thông qua triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID, kê đơn điện tử và khám, chữa bệnh từ xa. Qua đó, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giảm chi phí và thời gian cho người bệnh, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để xây dựng nền y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Những thành tựu đạt được trong thời gian qua cho thấy chủ trương chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân của Đảng và Nhà nước đang từng bước được hiện thực hóa bằng những kết quả cụ thể, từ nâng cao năng lực hệ thống y tế, làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, phát triển y tế dự phòng đến thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Việc đưa vào hoạt động Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình cũng chính là minh chứng sinh động cho việc đưa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng vào thực tiễn; từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nền y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm.

Vì một Việt Nam khỏe mạnh

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là nền tảng quan trọng để ngành y tế tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh trong giai đoạn phát triển mới.

Tuy nhiên, trước yêu cầu nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với xu hướng già hóa dân số, mô hình bệnh tật thay đổi, nguy cơ dịch bệnh mới nổi, cùng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy, cơ chế, chính sách và phương thức tổ chức thực hiện. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và ngành y tế xác định nhằm xây dựng nền y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả và hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, trong đó mọi người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện, có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng, hiện đại và công bằng.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Nghị quyết đề ra nhiều nhóm giải pháp đột phá, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe; lấy phòng bệnh là chính, đồng thời kết hợp hiệu quả giữa phòng bệnh với khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng; xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân và phát triển y tế cơ sở, y tế dự phòng vững mạnh.

Theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế.

Đi đôi với yêu cầu đổi mới tư duy, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực quan trọng của ngành Y tế trong giai đoạn mới. Theo đó, ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu y tế thống nhất, hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử và bệnh án điện tử, phát triển các nền tảng khám, chữa bệnh từ xa, bệnh viện thông minh, đồng thời tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ số trong quản lý, chẩn đoán, điều trị và dự báo dịch bệnh.

Cùng với việc hoàn thiện thể chế và thúc đẩy chuyển đổi số, việc xây dựng hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ và phát triển cân bằng giữa các tuyến tiếp tục được Đảng, Nhà nước và Chính phủ xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Trong nhiều chỉ đạo đối với ngành y tế, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều nhấn mạnh yêu cầu lấy người dân làm trung tâm, lấy chất lượng chăm sóc sức khỏe và sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế. Theo đó, ngành y tế tiếp tục ưu tiên củng cố y tế cơ sở và y tế dự phòng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế; phát triển mạng lưới bệnh viện chuyên sâu, các trung tâm kỹ thuật cao gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo và nghiên cứu khoa học; đồng thời thu hẹp khoảng cách về khả năng tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng, miền.

Bên cạnh đó, việc bảo đảm nguồn cung thuốc, vaccine, sinh phẩm và trang thiết bị y tế, phát triển công nghiệp dược theo hướng hiện đại, tăng cường hợp tác quốc tế và chủ động hội nhập cũng là những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực của hệ thống y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời kỳ mới./.

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