Phạt tới 10 triệu đồng nếu cản trở phun thuốc diệt muỗi tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cùng với dịch bệnh tay chân miệng, dịch bệnh sốt xuất huyết tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng gia tăng trong bối cảnh khu vực phía Nam đang đi vào mùa mưa.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu không có các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, sốt xuất huyết sẽ bùng phát trên diện rộng, gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Ủy ban Nhân dân và trạm y tế phường, xã, đặc khu cùng các đơn vị liên quan tổ chức chuỗi hoạt động truyền thông đa phương tiện gắn liền với hệ thống giám sát dịch bệnh, sử dụng các công cụ hỗ trợ trực quan (nhãn dán, bảng kiểm) để người dân tự thực hiện và theo dõi việc phòng bệnh định kỳ hằng tuần.

Bên cạnh đó, thông tin về lợi ích của việc tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết Dengue, vận động người dân phối hợp với ngành Y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi.

Về các điểm nguy cơ gây dịch, Sở Y tế yêu cầu trạm y tế phường, xã, đặc khu phối hợp cùng chính quyền địa phương rà soát, phân loại mức độ ưu tiên giám sát; xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý phù hợp từng nhóm nguy cơ. Thành phố đặt mục tiêu 100% điểm nguy cơ phải được giám sát, xử lý đúng quy định.

Đối với các địa điểm không thuộc danh sách điểm nguy cơ như nhà dân, cơ quan, xí nghiệp… người dân và đơn vị quản lý được yêu cầu chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết tại nơi ở, nơi làm việc.

Các vật dụng chứa nước sinh hoạt phải được đậy kín, thay nước thường xuyên hoặc thả cá bảy màu để diệt lăng quăng; các vật chứa không sử dụng phải được che chắn hoặc loại bỏ.

Phun thuốc diệt muỗi là một trong những giải pháp phòng tránh bệnh sốt xuất huyết. (Nguồn: TTXVN)

Thành phố sẽ tăng cường xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP đối với các tổ chức, cá nhân để phát sinh lăng quăng, muỗi tại nhà ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh sau nhiều lần nhắc nhở, giám sát. Lực lượng chức năng phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện các biện pháp phòng bệnh bảo vệ bản thân và gia đình khỏi muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Mức phạt này cũng được áp dụng đối với hành vi chậm trễ hoặc không báo cáo khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh sốt xuất huyết. Đối với hành vi không dọn dẹp vật chứa đựng nước, không đậy kín dụng cụ chứa nước, để rác thải ứ đọng, cản trở phun hóa chất... sẽ bị phạt từ 5-10 triệu đồng.

Số liệu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trong tuần 27 (từ ngày 29/6 đến ngày 5/7), Thành phố ghi nhận 739 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 44,6% so với trung bình 4 tuần trước đó.

Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2026 đến tuần 27 là 20.514 ca. Nhiều xã, phường có số ca sốt xuất huyết trên 100.000 dân cao, đáng chú ý như xã An Nhơn Tây, xã Tây Nam, xã Ngãi Giao, xã Chánh Phú Hòa…

Cùng với số ca mắc cao, số ổ dịch sốt xuất huyết cũng đang có sự gia tăng tại các phường, xã. Theo lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ trong một thời gian ngắn, số ca mắc và số ổ dịch liên tục xuất hiện tại nhiều khu vực cho thấy tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát và lan rộng nếu không được xử lý kịp thời.

Cũng như Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành khu vực phía Nam đang ghi nhận sự gia tăng của bệnh sốt xuất huyết.

Tiến sỹ, bác sỹ Lưu Chấn Quang, Trưởng Khoa Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật-Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, ngay từ những tháng đầu năm 2026, số ca mắc sốt xuất huyết đã có xu hướng tăng cao hơn so với các năm trước.

Đáng chú ý, năm nay chủng D2 là chủng virus chủ đạo, đây là chủng virus có khả năng gây ra biến chứng cao khiến nhiều trường hợp mắc nặng ở cả người lớn và trẻ em.

Hiện, khu vực phía Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang bước vào mùa mưa-thời điểm thuận lợi để muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển; vì thế, đại diện Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần nâng cao mức cảnh giác, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành Y tế./.

Đã ghi nhận hơn 50.000 ca mắc sốt xuất huyết, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước Ông Võ Hải Sơn - Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh cho biết chu kỳ bùng phát dịch có xu hướng ngắn lại. Đỉnh điểm năm 2022 ghi nhận 371.000 ca, trong các năm qua trung bình ghi nhận khoảng 150.000 ca/năm.

​