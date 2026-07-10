Sáng ngày 10/7, Ủy ban nhân dân đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 1 nạn nhân trong vụ lật tàu số hiệu HP-4914 xảy ra trên vùng biển Bản Sen.

Bản tin 60s ngày 10/7/2026 gồm những nội dung sau:

Đã tìm thấy 1 thi thể trong vụ tàu hàng bị lật trên vùng biển đặc khu Vân Đồn.

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