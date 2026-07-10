Liên tiếp xảy ra nhiều vụ nổ tại miền Nam Iran

Hãng tin bán chính thức Mehr của Iran cho biết nhiều vụ nổ xảy ra trong đêm 9/7 tại các tỉnh Bushehr và Sistan-Baluchestan ở miền Nam Iran.

Trong khi đó, Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA dẫn lời ông Mohammad-Younes Haghani, người đứng đầu huyện Konarak thuộc tỉnh Sistan-Baluchestan, cho biết hai vụ nổ xảy ra tại một căn cứ quân sự của Hải quân Iran tại huyện này.

Lực lượng chức năng đã được triển khai đến hiện trường, đồng thời đang tiến hành điều tra về vụ tấn công.

Giới chức tỉnh Bushehr cũng thông báo những tiếng nổ nghe thấy tại tỉnh này là do hệ thống phòng không phản ứng kịp thời, giúp ngăn chặn một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái được cho là của Mỹ. Một "vật thể bay của đối phương" đã rơi xuống khu vực ngoại ô Bushehr, nhưng hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Ngay sau các vụ nổ, CNN dẫn lời một quan chức Mỹ khẳng định quân đội nước này không tiến hành các cuộc tấn công vào thời điểm trên. Đến nay, phía Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức nào.

Các diễn biến mới xảy ra trong bối cảnh Mỹ và Iran liên tiếp thực hiện các cuộc tấn công qua lại từ đêm 7/7 đến ngày 9/7, đánh dấu một đợt leo thang căng thẳng mới. Rạng sáng 8/7, quân đội Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc không kích mạnh nhằm vào Iran.

Phía Iran sau đó thông báo tiến hành các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Bahrain và Kuwait, đồng thời cáo buộc Washington vi phạm bản ghi nhớ về chấm dứt các hành động thù địch.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng ngày 9/7 tuyên bố đã phóng 10 tên lửa đạn đạo nhằm vào "trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Mỹ tại Tây Á" và căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công các căn cứ Mỹ trong khu vực nếu Washington tiếp tục hành động quân sự. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Mỹ và Iran tiến hành các đợt tấn công đáp trả lẫn nhau.

Trong khi đó, quân đội Jordan tuyên bố lực lượng phòng không đã đánh chặn và bắn hạ 8 tên lửa phóng từ Iran về phía lãnh thổ nước này.

Theo quân đội Jordan, các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống nhiều khu vực nhưng không gây thương vong hay thiệt hại về tài sản. Amman khẳng định sẽ không cho phép bất kỳ bên nào xâm phạm không phận Jordan.

Liên quan đến eo biển Hormuz, IRGC cho biết các lực lượng vũ trang Iran đã khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz lên mức 50% so với thời điểm trước khi bùng phát giao tranh với Mỹ và Israel và tiếp tục nâng tỷ lệ này.

Theo tuyên bố được Đài Phát thanh - Truyền hình Nhà nước Iran (IRIB) dẫn lại, IRGC cũng lưu ý các tàu thuyền tuân thủ quy định an toàn và di chuyển theo các tuyến đường do Cộng hòa Hồi giáo Iran quy định sẽ được phép đi qua eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh giao tranh giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại, Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz và Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, cùng ngày đồng loạt tuyên bố Israel sẵn sàng nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran bất cứ lúc nào nếu tình hình yêu cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, phát biểu tại lễ tốt nghiệp phi công của Không quân Israel, Trung tướng Eyal Zamir khẳng định xung đột với Iran "vẫn chưa kết thúc" và quân đội Israel đang chuẩn bị cho những chiến dịch tiếp theo.

Ông cho biết IDF đã xây dựng thêm nhiều kế hoạch tác chiến mới và những chiến dịch quy mô lớn vẫn còn ở phía trước.

Theo nội dung bài phát biểu được chuẩn bị trước, hàng trăm máy bay của Không quân Israel đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng cất cánh khẩn cấp trong nhiều tuần qua, trong khi quân đội duy trì mức báo động cao và theo dõi sát các diễn biến tại Iran cũng như Liban.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng nhấn mạnh Israel sẽ duy trì hiện diện quân sự tại khu vực an ninh ở miền Nam Liban cho đến khi bảo đảm an toàn cho các cộng đồng dân cư ở miền Bắc Israel.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Nabatieh, miền Nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Beirut yêu cầu Israel rút khỏi hai "khu vực thí điểm" ở miền Nam Liban trước khi hai bên bước vào vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo dự kiến diễn ra tại Rome vào tuần tới.

Đề cập đến Iran, ông Netanyahu tái khẳng định lập trường lâu nay của Israel rằng: "Dù có hay không có một thỏa thuận, Iran sẽ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân."

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để trao đổi về các hoạt động quân sự của Mỹ tại Vùng Vịnh và tình hình an ninh khu vực.

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết trong cuộc điện đàm, Tổng thống Trump đã cập nhật cho ông Netanyahu về các chiến dịch quân sự của Mỹ tại khu vực Vịnh Persian.

Ông Netanyahu nhấn mạnh sự cần thiết Israel tiếp tục duy trì các vùng đệm dọc biên giới, trong bối cảnh xuất hiện thông tin về tiến triển trong kế hoạch Israel rút quân khỏi các "khu vực thí điểm" ở miền Nam Liban để bàn giao cho quân đội Liban. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực./.

Tehran cảnh báo bờ biển Iran sẽ thành “địa ngục” đối với quân xâm lược Phó Tư lệnh Quân đội Iran Habibollah Sayyari tuyên bố mọi nỗ lực đổ bộ của nước ngoài lên lãnh thổ Iran là lằn ranh đỏ đồng thời khẳng định sẵn sàng biến bờ biển thành "địa ngục" đối với kẻ xâm lược.